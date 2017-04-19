У Уилшира обнаружена трещина в лодыжке

Джек Уилшир Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, вероятно, пропустит остаток сезона, поскольку углубленное обследование обнаружило небольшую трещину в его левой лодыжке.

Напомним, Уилшир был вынужден досрочно закончить субботний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", в котором "вишенки" потерпели сокрушительное поражение со счетом 4:0. Джеку досталось в столкновении с Харри Кейном, и поле "Уайт Харт Лэйн" он покидал под издевательские кричалки фанатов "шпор".

Как сообщает The Telegraph, рентгеновские снимки, сделанные докторами в первую очередь, не обнаружили перелома, однако во вторник Джек прошел серию дополнительных медицинских тестов, которые выявили небольшую трещину в нижней части малоберцовой кости.

Из-за аналогичной травмы Уилшир пропустил большую часть прошлого сезона. Учитывая это обстоятельство, 25-летний игрок сборной Англии вряд ли поможет "Борнмуту" в пяти заключительных матчах кампании 2016/17, которую он проводит у "вишенок" на правах аренды из "Арсенала".

Эта травма также может повлиять на то решение, которое Джеку предстоит принять летом относительно своего будущего. Если Уилшир не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки, ему будет сложно претендовать на место в основе "Арсенала", с которым у него остается один год по контракту.


Метки Борнмут, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 19.04.2017 06:22 # superglor
    Он по молодости с Диаби переспал в раздевалке, теперь аукается.

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  2. fc-zenit 19.04.2017 06:17 # fc-zenit
    Не игрок. Пора завершать карьеру.

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  3. antiterror 19.04.2017 06:01 # antiterror
    Даже играя за другую команду, лазарет Арсенала всё равно преследует его!

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