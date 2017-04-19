У Уилшира обнаружена трещина в лодыжке

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир, вероятно, пропустит остаток сезона, поскольку углубленное обследование обнаружило небольшую трещину в его левой лодыжке.

Напомним, Уилшир был вынужден досрочно закончить субботний матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", в котором "вишенки" потерпели сокрушительное поражение со счетом 4:0. Джеку досталось в столкновении с Харри Кейном, и поле "Уайт Харт Лэйн" он покидал под издевательские кричалки фанатов "шпор".



Как сообщает The Telegraph, рентгеновские снимки, сделанные докторами в первую очередь, не обнаружили перелома, однако во вторник Джек прошел серию дополнительных медицинских тестов, которые выявили небольшую трещину в нижней части малоберцовой кости.



Из-за аналогичной травмы Уилшир пропустил большую часть прошлого сезона. Учитывая это обстоятельство, 25-летний игрок сборной Англии вряд ли поможет "Борнмуту" в пяти заключительных матчах кампании 2016/17, которую он проводит у "вишенок" на правах аренды из "Арсенала".



Эта травма также может повлиять на то решение, которое Джеку предстоит принять летом относительно своего будущего. Если Уилшир не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки, ему будет сложно претендовать на место в основе "Арсенала", с которым у него остается один год по контракту.