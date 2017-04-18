"Лестер" сыграл вничью с "Атлетико" и покинул Лигу Чемпионов

Джейми Варди "Лестер" завершил выступление в Лиге Чемпионов, но сделал это достойно, добившись ничейного результата в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико" — 1:1.

Относительно первого матча в Мадриде главный тренер "лис" Крейг Шекспир произвел лишь одно изменение в составе — вместо дисквалифицированного Роберта Хута вышел выздоровевший капитан Уэс Морган.

В начале матча гости предпочли отдать инициативу "Лестеру". Подгоняемые своими болельщиками "лисы" много старались, но моментов не имели. Лишь на 21-й минуте Синдзи Окадзаки предоставилась возможность пробить после диагональной передачи Джейми Варди внутри штрафной площади, однако защитник помешал японцу нанести прицельный удар.

А на 26-й минуте хозяева пропустил. Экс-защитник "Челси" Филипе Луис выполнил навес с левого фланга на Сауля Ньигеса, который без сопротивления нанес удар головой в угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.

После пропущенного гола подопечные Шекспира заметно приуныли, ведь теперь им требовалось забивать уже трижды. "Лестер" не перестал атаковать, но "Атлетико" был спокоен как удав и регулярно огрызался.

Забить хотя бы один гол было для "лис" делом чести. Хозяева отчаянно давили, рискуя нарваться на контратаку соперника, но этот риск себя оправдал, потому что на 61-й минуте Варди на линии вратарской подкараулил отскок мяча и в касание нанес удар в верхний угол ворот — 1:1.

Ответный гол буквально окрылил "Лестер". Команда Шекспира помчалась вперед, и в этот момент "Атлетико" по-настоящему дрогнул. Хозяева создали ряд неплохих шансов, но ими не воспользовались. Постепенно у "лис" закончились силы, а счет уже не изменился.

Гол Сауля Ньигеса предрешил судьбу этого двухматчевого противостояния, но нужно отдать должное "Лестеру", который не бросил играть и сражаться. "Лисы" покидают Лигу Чемпионов, однако делают это достойно и с высоко поднятой головой, чем не могли похвастать другие английские команды в этом турнире.

"Лестер" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2

Голы: Варди 61 — Ньигес 26.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти 84), Беналуан (Чилуэлл 45), Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Варди, Окадзаки (Ульоа 45).

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Эрнандес 56), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа 74), Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско (Торрес 69), Гриманн.


Метки Атлетико, Лестер, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2017 23:35

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Последние комментарии:




  1. rollbin 19.04.2017 00:22 # rollbin
    Кароч лч куйня, надо идти торговать бинарными опционами как предлагает фапль

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  2. budun 19.04.2017 00:22 # budun
    3.1 - 1.9, хотя среал 50 минут отыграл в большинстве и забил два из офсайда без помех. Отнять эти два момента и будет равенство.
    Победы Ювентусу, пора гасить гишпанские помойки.

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  3. al-faarabi 19.04.2017 00:22 # al-faarabi
    а ведь пидаль мог еще в первом матче все решить, днарь чилийский

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  4. toffees-rus 19.04.2017 00:21 # toffees-rus
    Такова сейчас мировая политика. Пидорасов возводят,сначала кончита, теперь вот сливочных педиков.

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  5. j-silver 19.04.2017 00:19 # j-silver
    Хватит бомбить петушки, был офсайд не был офсайд - играй др талого, побеждай так чтоб вопросо в не было. Мысли свои собери в узду. Не охай и не ахай. Нагнул реал - посылай всех фпесду, просрал - сам иди нахой

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  6. spartakk 19.04.2017 00:18 # spartakk
    ну хоть badcomedian скинул новый видосик
    завтра с капучино с утра заценим

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  7. gunars 19.04.2017 00:16 # gunars
    Перес и Зидан в стиле гпенсов отработали у судьи(

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  8. proximo-sea 19.04.2017 00:16 # proximo-sea
    Карпин - адекват, Реал с победой!

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  9. spartakk 19.04.2017 00:13 # spartakk
    видеоповторы в студию. слишком много несправедливости в этой ссаной игре

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  10. redredred 19.04.2017 00:12 # redredred
    Роналду доказывает что он лучший. Хет-трик в матче. В 2-х противостояниях с баварией 5 мячей в ворота лучшего вратаря мира. Просто Топище

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  11. raka-eve 19.04.2017 00:12 # raka-eve
    кстати а тут нырялду не в оффсайде находится?

    https://pp.userapi.com/c836628/v836628135/34b9a/tUUfSdUANhs.jpg

    (ответить)

  12. chebrec 19.04.2017 00:11 # chebrec
    И как обыгрывать эти петушиные испанские команды которые тащат за уши

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  13. gerrard08 19.04.2017 00:11 # gerrard08
    К 105 минуте все уже свои лимиты на просмотр повторов исчерпают уже, а если будет без лимитов то я того рот ебал

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  14. al-faarabi 19.04.2017 00:09 # al-faarabi
    в любом случае это предел реала, завтра будут обссаны ювентусом/ам/монако

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  15. wengerrrro 19.04.2017 00:09 # wengerrrro
    угадайте какое слово было произнесено 267 раз за трансляцию комментаторами...

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  16. ooaaaa 19.04.2017 00:09 # ooaaaa
    привет задроты

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  17. electric 19.04.2017 00:08 # electric
    гений
    http://uploads.ru/M5IsE.jpg

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  18. j-silver 19.04.2017 00:07 # j-silver
    Зидан походу таки топ тренер как бы хомяки не копротивлялись

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  19. kos9k 19.04.2017 00:06 # kos9k
    не заслужили такого всоса немцы
    ща меркель обоссыт и так бедную испанию

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  20. lfc-krr 19.04.2017 00:06 # lfc-krr
    Посыпалась баба

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