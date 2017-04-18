"Лестер" сыграл вничью с "Атлетико" и покинул Лигу Чемпионов
"Лестер" завершил выступление в Лиге Чемпионов, но сделал это достойно, добившись ничейного результата в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико" — 1:1.
Относительно первого матча в Мадриде главный тренер "лис" Крейг Шекспир произвел лишь одно изменение в составе — вместо дисквалифицированного Роберта Хута вышел выздоровевший капитан Уэс Морган.
В начале матча гости предпочли отдать инициативу "Лестеру". Подгоняемые своими болельщиками "лисы" много старались, но моментов не имели. Лишь на 21-й минуте Синдзи Окадзаки предоставилась возможность пробить после диагональной передачи Джейми Варди внутри штрафной площади, однако защитник помешал японцу нанести прицельный удар.
А на 26-й минуте хозяева пропустил. Экс-защитник "Челси" Филипе Луис выполнил навес с левого фланга на Сауля Ньигеса, который без сопротивления нанес удар головой в угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.
После пропущенного гола подопечные Шекспира заметно приуныли, ведь теперь им требовалось забивать уже трижды. "Лестер" не перестал атаковать, но "Атлетико" был спокоен как удав и регулярно огрызался.
Забить хотя бы один гол было для "лис" делом чести. Хозяева отчаянно давили, рискуя нарваться на контратаку соперника, но этот риск себя оправдал, потому что на 61-й минуте Варди на линии вратарской подкараулил отскок мяча и в касание нанес удар в верхний угол ворот — 1:1.
Ответный гол буквально окрылил "Лестер". Команда Шекспира помчалась вперед, и в этот момент "Атлетико" по-настоящему дрогнул. Хозяева создали ряд неплохих шансов, но ими не воспользовались. Постепенно у "лис" закончились силы, а счет уже не изменился.
Гол Сауля Ньигеса предрешил судьбу этого двухматчевого противостояния, но нужно отдать должное "Лестеру", который не бросил играть и сражаться. "Лисы" покидают Лигу Чемпионов, однако делают это достойно и с высоко поднятой головой, чем не могли похвастать другие английские команды в этом турнире.
"Лестер" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2
Голы: Варди 61 — Ньигес 26.
"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти 84), Беналуан (Чилуэлл 45), Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Варди, Окадзаки (Ульоа 45).
"Атлетико": Облак, Хуанфран (Эрнандес 56), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа 74), Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско (Торрес 69), Гриманн.
18.04.2017 23:35
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Последние комментарии:
Кароч лч куйня, надо идти торговать бинарными опционами как предлагает фапль
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3.1 - 1.9, хотя среал 50 минут отыграл в большинстве и забил два из офсайда без помех. Отнять эти два момента и будет равенство.
Победы Ювентусу, пора гасить гишпанские помойки.
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а ведь пидаль мог еще в первом матче все решить, днарь чилийский
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Такова сейчас мировая политика. Пидорасов возводят,сначала кончита, теперь вот сливочных педиков.
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Хватит бомбить петушки, был офсайд не был офсайд - играй др талого, побеждай так чтоб вопросо в не было. Мысли свои собери в узду. Не охай и не ахай. Нагнул реал - посылай всех фпесду, просрал - сам иди нахой
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ну хоть badcomedian скинул новый видосик
завтра с капучино с утра заценим
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Перес и Зидан в стиле гпенсов отработали у судьи(
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Карпин - адекват, Реал с победой!
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видеоповторы в студию. слишком много несправедливости в этой ссаной игре
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Роналду доказывает что он лучший. Хет-трик в матче. В 2-х противостояниях с баварией 5 мячей в ворота лучшего вратаря мира. Просто Топище
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кстати а тут нырялду не в оффсайде находится?
https://pp.userapi.com/c836628/v836628135/34b9a/tUUfSdUANhs.jpg
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И как обыгрывать эти петушиные испанские команды которые тащат за уши
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К 105 минуте все уже свои лимиты на просмотр повторов исчерпают уже, а если будет без лимитов то я того рот ебал
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в любом случае это предел реала, завтра будут обссаны ювентусом/ам/монако
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угадайте какое слово было произнесено 267 раз за трансляцию комментаторами...
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привет задроты
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гений
http://uploads.ru/M5IsE.jpg
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Зидан походу таки топ тренер как бы хомяки не копротивлялись
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не заслужили такого всоса немцы
ща меркель обоссыт и так бедную испанию
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Посыпалась баба
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