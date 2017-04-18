"Лестер" сыграл вничью с "Атлетико" и покинул Лигу Чемпионов

"Лестер" завершил выступление в Лиге Чемпионов, но сделал это достойно, добившись ничейного результата в ответном матче 1/4 финала против "Атлетико" — 1:1.

Относительно первого матча в Мадриде главный тренер "лис" Крейг Шекспир произвел лишь одно изменение в составе — вместо дисквалифицированного Роберта Хута вышел выздоровевший капитан Уэс Морган.



В начале матча гости предпочли отдать инициативу "Лестеру". Подгоняемые своими болельщиками "лисы" много старались, но моментов не имели. Лишь на 21-й минуте Синдзи Окадзаки предоставилась возможность пробить после диагональной передачи Джейми Варди внутри штрафной площади, однако защитник помешал японцу нанести прицельный удар.



А на 26-й минуте хозяева пропустил. Экс-защитник "Челси" Филипе Луис выполнил навес с левого фланга на Сауля Ньигеса, который без сопротивления нанес удар головой в угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.



После пропущенного гола подопечные Шекспира заметно приуныли, ведь теперь им требовалось забивать уже трижды. "Лестер" не перестал атаковать, но "Атлетико" был спокоен как удав и регулярно огрызался.



Забить хотя бы один гол было для "лис" делом чести. Хозяева отчаянно давили, рискуя нарваться на контратаку соперника, но этот риск себя оправдал, потому что на 61-й минуте Варди на линии вратарской подкараулил отскок мяча и в касание нанес удар в верхний угол ворот — 1:1.



Ответный гол буквально окрылил "Лестер". Команда Шекспира помчалась вперед, и в этот момент "Атлетико" по-настоящему дрогнул. Хозяева создали ряд неплохих шансов, но ими не воспользовались. Постепенно у "лис" закончились силы, а счет уже не изменился.



Гол Сауля Ньигеса предрешил судьбу этого двухматчевого противостояния, но нужно отдать должное "Лестеру", который не бросил играть и сражаться. "Лисы" покидают Лигу Чемпионов, однако делают это достойно и с высоко поднятой головой, чем не могли похвастать другие английские команды в этом турнире.



"Лестер" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 1:1 (0:1) по сумме двух матчей — 1:2



Голы: Варди 61 — Ньигес 26.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти 84), Беналуан (Чилуэлл 45), Фукс, Олбрайтон, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Варди, Окадзаки (Ульоа 45).



"Атлетико": Облак, Хуанфран (Эрнандес 56), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа 74), Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Карраско (Торрес 69), Гриманн.