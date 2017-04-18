Невилл: "Невероятно странное время, чтобы объявить об уходе Терри"

Джон Терри Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что капитан "Челси" Джон Терри выбрал неудачный момент, чтобы объявить о своем уходе со "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в минувший понедельник, на следующий день после поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "синие" подтвердили, что истекающий контракт Терри продлен не будет. Комментируя свой скорый уход из клуба, Джон пояснил, что хочет получать игровую практику.

Однако Невилл считает этот поступок Терри несвоевременным. По мнению Гари, это может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке "Челси".

"Новость об уходе Терри была преподнесена в невероятно странное время, я совершенно этого не понимаю. Я особо не понимаю, в интересах кого это было сделано. Может быть, понимает сам Джон Терри, но не я".

"Это может стать отвлекающим фактором для раздевалки и для клуба. Это дополнительно расстроит фанатов после такого большого матча, который они проиграли. Может быть, он заключил предварительный контракт с кем-либо, и они больше не могут держать это в секрете", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Невилл, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2017 22:00

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  1. volwebni4ek 18.04.2017 22:40 # volwebni4ek
    Это для МЮ - это большой матч. А для Челси уже обидная осечка с середняком) 10 лет назад и особого бы удивления не было от поражения на ОТ.
    А сделано просто, чтобы отвлечь от подтаявшего преимущества над Ттх

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  2. reeker 18.04.2017 22:39 # reeker
    Что он несёт бля?Как официальное заявление об уходе Терри может повлиять на раздевалку?Я думаю все в клубе ужа давно знали,что кэп уйдёт.Да и все мы это знали,чего нам расстраиваться?Невилл долбаёб редкостный конечно.

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  3. yxaxaxaxaxa 18.04.2017 22:39 # yxaxaxaxaxa
    такой же эксперт как и тренер....

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  4. slavik92 18.04.2017 22:23 # slavik92
    все по делу невилл говорит и по матчу мю-челси и теперь. хз че с него горят так.

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  5. skydreams 18.04.2017 22:08 # skydreams
    По моему наоборот отличная встряска

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  6. chebrec 18.04.2017 22:02 # chebrec
    Как же достал этот псевдоэксперт

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