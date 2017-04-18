Невилл: "Невероятно странное время, чтобы объявить об уходе Терри"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что капитан "Челси" Джон Терри выбрал неудачный момент, чтобы объявить о своем уходе со "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в минувший понедельник, на следующий день после поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0, "синие" подтвердили, что истекающий контракт Терри продлен не будет. Комментируя свой скорый уход из клуба, Джон пояснил, что хочет получать игровую практику.



Однако Невилл считает этот поступок Терри несвоевременным. По мнению Гари, это может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке "Челси".



"Новость об уходе Терри была преподнесена в невероятно странное время, я совершенно этого не понимаю. Я особо не понимаю, в интересах кого это было сделано. Может быть, понимает сам Джон Терри, но не я".



"Это может стать отвлекающим фактором для раздевалки и для клуба. Это дополнительно расстроит фанатов после такого большого матча, который они проиграли. Может быть, он заключил предварительный контракт с кем-либо, и они больше не могут держать это в секрете", — сообщил Невилл в эфире.