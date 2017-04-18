Венгер не откажется от фирменного стиля игры

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что не будет делать ставку на схему с тремя центральными защитниками.

На поединок против "Мидлсбро" накануне вечером Венгер впервые за долгое время внес тактические изменения - вместо привычной схемы 4-2-3-1 "канониры" сыграли по трендовым в этом сезоне 3-4-3.



Несмотря на то, что ход принес результат, а "Арсенал" одержал важную победу, Арсен не будет полагаться на эту расстановку в качестве основной. В приоритете для француза по-прежнему атакующий стиль игры.



"Мы практиковали эту схему на тренировках, но все равно любим атакующий футбол. Я не думаю, что новая расстановка будет нашим долгосрочным планом, но она вполне может сработать в отдельных матчах", - цитирует Венгера Evening Standard.