Глен Джонсон задержится в "Стоуке" еще на год

Правый защитник "Стоука" Глен Джонсон заключил со своим клубом новый однолетний контракт, рассчитанный до лета 2018.

Напомним, лишь на прошлой неделе авторитетное издание The Telegraph сообщило, что Джонсон уже не может надеяться на автоматическое продление своего контракта, предусмотренное в случае, если он сыграет 25 матчей в рамках Премьер-Лиги.



Тем не менее, "гончары" не захотели терять опытного игрока, по собственной инициативе предложив Глену новый контракт на 12 месяцев. И 32-летний Джонсон согласился продлить свое пребывание в команде Марка Хьюза.



"Я без колебаний согласился, когда клуб выразил желание продлить мой контракт. Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием в "Стоуке". Я хорошо себя здесь чувствую с момента, как вошел в эту дверь два года назад. Мне кажется, я все еще способен многое предложить как игрок, и я хочу помочь "Стоуку" двигаться вперед", — сообщил Джонсон.