"Галатасарай" опроверг слухи о продаже Брумы в "Тоттенхэм"

"Галатасарай" опроверг слухи о своих планах продать португальского вингера Бруму в "Тоттенхэм".

На днях в прессе появилась информация, что два клуба уже договорились между собой по трансферу стоимостью 12.5 миллионов фунтов. Однако сегодня "Галатасарай" выпустил опровержение.



"Мы не получали официального предложения, равно как между нами и упомянутым клубом ("Тоттенхэмом") нет никакой секретной договоренности относительно цены", — говорится в заявлении турецкого клуба.



Отметим, что интерес к Бруме "Тоттенхэму" приписывают уже много лет. В 2010 "шпоры" вместе с "Челси" и "Манчестер Сити" внимательно следили за португальским талантом, которому тогда было 15 лет, но который предпочел продолжить карьеру в лиссабонском "Спортинге".



За "Галатасарай" Брума выступает с 2013 года, и текущий сезон можно назвать лучшим в его карьере — 22-летний португалец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач, обратив на себя внимание европейских грандов.



Добавим, что действующий контракт Брумы с "Галатасараем" истекает уже в следующем году. Если клубу из Стамбула не удастся склонить свою звезду к новой сделке, интерес "Тоттенхэма" может вспыхнуть с новой силой.