Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

33-й тур чемпионата Англии возобновил интригу в чемпионской гонке — "Челси" уже второй раз в сезоне оказался беспомощным против своего же отражения в тактическом "зеркале", а "Манчестер Юнайтед" заслужил всеобщее уважение и благодарность поклонников "Тоттенхэма".





Чемпионская интрига жива



Несмотря на то, что целый ряд британских букмекеров уже выплатили выигрыши на чемпионство "Челси", а команда Конте до сих пор демонстрировала уверенную игру, чемпионская интрига ожила, и противостояние "Челси" и "Тоттенхэма" обещает быть очень горячим в оставшихся для лидеров шести матчах. Помогли "шпорам" сократить разрыв "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", но сам "Тоттенхэм" оказался на высоте весной, выиграв семь матчей в чемпионате кряду и продлив свою домашнюю победную серию в Премьер-Лиге до 12 поединков.



Сейчас два претендента на титул встретятся на нелюбимом "Тоттенхэмом" "Уэмбли" в полуфинале Кубка Англии, и хоть этот матч не имеет прямого влияния на исход чемпионской гонки, для "шпор" важно нанести еще один психологический удар по сопернику, который еще не проигрывал при Конте дважды кряду. Итальянец сам признал, что "Тоттенхэм" сейчас сильнее, и если команда Почеттино докажет это на главной футбольной арене Англии — прессинг на лидера достигнет точки, когда команда Конте действительно может посыпаться. Впереди у "Челси" два непростых выезда в гости к "Эвертону" и "Вест Бромвичу", но не стоит забывать и о том, что самому "Тоттенхэму" терять очки нельзя, а впереди — матчи с "Арсеналом" и "Юнайтед".



Моуриньо нашел рецепт против схемы "Челси"



В этом сезоне было немало попыток отзеркалить 3-4-3 "Челси", и одна из них, в исполнении "Тоттенхэма" ранее оказалась успешной. Но то, что предложил против команды Конте Моуриньо, стало настоящим тактическим шедевром, который вмиг вернул португальцу репутацию мастера по нейтрализации сильных сторон противника. То, как Андер Эррера не только закрыл Азара, отомстив ему за удаление в матче Кубка Англии, но и организовал два гола в ворота "Челси" — месть в квадрате. А решение оставить в запасе Златана, сделав ставку на парочку Рэшфорд-Лингард на острие было очень смелым, если вспомнить, как эти парни сыграли против "Андерлехта".



Основная стратегия Моуриньо была проста — закрыть Эдена Азара персональной опекой. Он пробовал этот прием в матче Кубка Англии, но тогда за Азара отвечал Фил Джонс, а все пошло прахом после того, как бельгиец несколько раз проник в зону Эрреры и спровоцировал его удаление своей активностью. Потому этот матч стал, наверное, самым ответственным для испанца за все время его игры в Премьер-Лиге и, безусловно, лучшим — Азар был закрыт наглухо, а сам Эррера отметился голом и результативной передачей, выдав просто гениальную игру.



Решение использовать на острие атаки Рэшфорда с Лингардом, было продиктовано тем, что Моуриньо увидел по кубковому матчу — Маркус идеально подходит для того, чтобы использовать слабые стороны Давида Луиса, но тогда у него возникли проблемы с реализацией, как и в последних матчах. Моуриньо верил, что Рэшфорда должно прорвать, так как он делал все правильно и постоянно находил свободное пространство, и оказался прав — гол Маркуса случился в идеальное для "Юнайтед" время — команда смогла сосредоточиться на умножении на ноль соперника уже с преимуществом в один гол.



Рецепт, как противостоять "Челси", есть — Моуриньо показал, что это возможно даже с командой, слепленной из игроков, выходящих не на своих позициях, но на самом деле тот факт, что удачными оказались в этом сезоне лишь попытки "Тоттенхэма" и "Юнайтед", а Моуриньо понадобилось три матча, чтобы прописать этот рецепт с точностью до последнего ингредиента, говорит о том, что схема Конте — все же действительно сильная вещь. Понятное дело, что Конте способен меняться, но сейчас это вряд ли уместно — то, что показал Моуриньо способен повторить не каждый и уж точно — мало кто из тех, с кем "Челси" осталось сыграть в этом чемпионате.



Гонка за выживание превращается в дуэль "Тигра" и "Лебедя"



Если еще недавно в гонке за выживание были задействованы почти все клубы ниже экватора турнирной таблицы, но после 33-го тура достаточно четко стало ясно, что третий лишний, отправляющийся в Чемпионшип в компании с "Сандерлендом" и "Мидлсбро", определится в заочном споре "Халла" и "Суонси". Эти команды проиграли в 33-м туре, а те, кто мог составить им компанию чисто теоретически — "Уотфорд", "Стоук", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" — приблизились к отметке в 40 очков, которые с большой вероятностью гарантируют прописку в элите.



В этом сезоне 40 очков точно хватит для выживания, так как и "Халл", и "Суонси" не выглядят командами, способными набрать в оставшихся пяти матчах больше 10 очков. "Халл" хорош дома, но команде Марку Силвы играть на "Кей-Си" с "Уотфордом", "Сандерлендом" и "Тоттенхэмом", а тут в лучшем случае можно увидеть лишь шесть очков. На выезде же "тигры" при португальце набрали всего одно очко — с "Юнайтед". "Суонси", отстающий на два очка от "Халла" перестал забивать, но если Фернандо Льоренте проснется, валлийцы способны обыграть любого. У них есть два очень сложных матча против МЮ на выезде и "Эвертона" дома, но есть и три игры, где очки брать нужно — с "Стоуком", "Сандерлендом" и "Вест Бромвичем".



Венгер способен экспериментировать



Арсена Венгера часто обвиняют в отсутствии тактической гибкости и слепой вере в схему 4-2-3-1, которая хороша, если у него есть Касорла, но не очень подходит ряду других игроков — Джаке, Рэмси, Осклейд-Чемберлену. Против "Мидлсбро" Венгер сыграл 3-4-2-1, и эта схема была очень похожа на то, как играет "Челси". Сложно оценивать ее эффективность в матче против "Боро", но если это не разовая акция, и в оставшихся матчах сезона француз действительно будет искать какой-то тактический вариант на будущее, отличный от того, что он сделал догмой в последние годы, это уже можно считать положительным сдвигом.



Вложившись летом в покупку Джаки, Венгер, наверняка, планировал использовать его рядом с Касорлой, но оптимизм по поводу кондиций испанца и его способности сыграть целый сезон без травм не имел под собой никаких оснований. Пара Коклен-Джака категорически неэффективна в больших матчах, а другие пары также не работают, потому Венгеру уже давно пора было отойти от своего шаблона и попробовать что-то новое — к примеру, 4-3-3 с тройкой Окслейд-Чемберлен-Джака-Рэмси в центре.



Миньоле сражается с тенью Джо Харта



После того, как "Ливерпуль" потерял очки дома с "Борнмутом", очень важным качеством команды стала способность добыть две минимальные не очень красивые, но очень важные победы за пределами "Энфилда. "Вест Бромвич", не забивающий уже в четвертом матче кряду, впервые при Пьюлисе, явно потерял мотивацию в концовке сезона, но проигрывать еще и "Ливерпулю" явно не хотел.



Но "Ливерпулю" снова на помощь пришел Симон Миньоле, набирающий висты в концовке сезона под слухи о том, что "красные" вернут на родину Джо Харта. Самым ярким сейвом бельгийца на этот раз был отраженный в ближнем бою мяч после удара в упор Мэтта Филлипса, пробивавшего с угла вратарской, но само то, что "Ливерпуль" смог сыграть на ноль против не забивавшего три матча кряду мотивированного и неудобного соперника — безусловная заслуга Симона.



"Мидлсбро" не скоро избавится от наследия Каранки



Игра "Мидлсбро" напоминает короткое одеяло — потянешь на себя, будут мерзнуть ноги, в смысле — только "речники" идут вперед большими силами, у них сразу же образовываются дыры в обороне, так как вся надежность в защите, бывшая единственным козырем при Каранке, достигалась количеством оборонительных игроков.



Когда впервые в 2017 году "Боро" забил два гола в матче чемпионата (да еще и на выезде!), он впервые же для себя в этом сезоне пропустил четыре с "Халлом", а когда в матче с "Арсеналом" потребовалось пойти вперед большими силами — удалось забить гол, но снова же — развалилась конструкция в защите. Айтор Каранка, конечно, молодец, что вывел "речников" в элиту для того, чтобы они могли заработать денег, но от его наследия команда будет избавляться еще долго — в подсознании большинства игроков все еще сидят установки испанского перестарховщика о том, что главное — не пропустить, а играть в атакующем стиле она просто не умеет.



"Эвертону" нужно было проснуться чуть раньше



"Эвертон" сейчас очень хорош — как минимум дома команда Рональда Кумана показывает футбол, достойный путевки в еврокубки, а то и дебюта в Лиге Чемпионов, но слишком уж поздно проснулись "ириски". Добавить им сейчас пять-шесть потерянных в сентябре-октябре очков, и в борьбе за Лигу чемпионов они были бы на одном уровне с обыгранным ранее "Манчестер Сити".



В любом случае прогресс "ирисок" — одно из самых приятных событий второго круга, и если Рональда Кумана не утащит летом сборная Голландии или "Барселона", он сможет сделать из "Эвертона" претендента на места в топ-4 и команду, достойно представляющую Англию в Европе. Путевка в Лигу Европы от "Эвертона" уже никуда не денется, но "ириски" еще могут оказать серьезное влияние исход чемпионской гонки, принимая "Челси" в 35-м туре, а в случае удачной игры — побороться с "Арсеналом" за престижное для них шестое место.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru