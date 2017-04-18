Венгер нацелился на семь побед в остатке сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что только безупречное прохождение оставшихся матчей позволит "канонирам" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе над "Мидлсбро" (1:2) накануне вечером "пушкари" сократили отставание от располагающего на четвертой позиции "Манчестер Сити". Теперь этот гандикап составляет семь очков.



По мнению Венгера, только победы в оставшихся семи матчах позволят "канонирам" сохранить шансы на попадание в Лигу Чемпионов, где "Арсенал" неизменно выступает под его руководством.



"Для нас ситуация предельно ясна: мы должны побеждать в каждом матче, начиная с сегодняшнего дня. Только в таком случае у нас останутся шансы на попадание в топ-4", - цитирует Венгера Sky Sports.