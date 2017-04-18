Венгер нацелился на семь побед в остатке сезона
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что только безупречное прохождение оставшихся матчей позволит "канонирам" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Благодаря победе над "Мидлсбро" (1:2) накануне вечером "пушкари" сократили отставание от располагающего на четвертой позиции "Манчестер Сити". Теперь этот гандикап составляет семь очков.
По мнению Венгера, только победы в оставшихся семи матчах позволят "канонирам" сохранить шансы на попадание в Лигу Чемпионов, где "Арсенал" неизменно выступает под его руководством.
"Для нас ситуация предельно ясна: мы должны побеждать в каждом матче, начиная с сегодняшнего дня. Только в таком случае у нас останутся шансы на попадание в топ-4", - цитирует Венгера Sky Sports.
18.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
Сказочный долбанафт
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7 поражений нацелились на венгера в остатке сезона .
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на донышке
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Рви всех Венгер. Ты сможешь.
Арсенал vs. Лестер
Тоттенхэм vs. Арсенал
Арсенал vs. Манчестер Юнайтед
Стоук vs. Арсенал
Арсенал vs. Эвертон
Арсенал vs. Сандерленд
Саутгемптон vs. Арсенал
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Мне хватит одной - над шпорами.
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Питух затащи хотя бы ничейку со скамчиком.
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Заголовок не соответствует сказанному Венгером.
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Нацеливайся на ПСЖ.
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