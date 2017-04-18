Венгер нацелился на семь побед в остатке сезона

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что только безупречное прохождение оставшихся матчей позволит "канонирам" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Благодаря победе над "Мидлсбро" (1:2) накануне вечером "пушкари" сократили отставание от располагающего на четвертой позиции "Манчестер Сити". Теперь этот гандикап составляет семь очков.

По мнению Венгера, только победы в оставшихся семи матчах позволят "канонирам" сохранить шансы на попадание в Лигу Чемпионов, где "Арсенал" неизменно выступает под его руководством.

"Для нас ситуация предельно ясна: мы должны побеждать в каждом матче, начиная с сегодняшнего дня. Только в таком случае у нас останутся шансы на попадание в топ-4", - цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 18.04.2017 17:00

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  1. baurlfc78 18.04.2017 17:53 # baurlfc78
    Сказочный долбанафт

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  2. muaxaxaxa 18.04.2017 17:37 # muaxaxaxa
    7 поражений нацелились на венгера в остатке сезона .

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  3. john-henry 18.04.2017 17:28 # john-henry
    на донышке

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  4. boavista 18.04.2017 17:24 # boavista
    Рви всех Венгер. Ты сможешь.
    Арсенал vs. Лестер
    Тоттенхэм vs. Арсенал
    Арсенал vs. Манчестер Юнайтед
    Стоук vs. Арсенал
    Арсенал vs. Эвертон
    Арсенал vs. Сандерленд
    Саутгемптон vs. Арсенал

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  5. shirokov15 18.04.2017 17:24 # shirokov15
    Мне хватит одной - над шпорами.

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  6. gerrard08 18.04.2017 17:17 # gerrard08
    Питух затащи хотя бы ничейку со скамчиком.

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  7. suddenly 18.04.2017 17:04 # suddenly
    Заголовок не соответствует сказанному Венгером.

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  8. kamilfo 18.04.2017 17:03 # kamilfo
    Нацеливайся на ПСЖ.

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