Анонс матча "Лестер" — "Атлетико"

Для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов "Лестеру" потребуется ликвидировать дефицит в один гол в домашнем матче против "Атлетико".

Судьбу первого матча 1/4 финала решил единственный — и весьма спорный — гол Антуана Гризманна с пенальти. Как показывают видеповторы, Марк Олбрайтон вступил в контакт с французом за пределами штрафной площади, но рефери все равно назначил 11-метровый.



Однако в целом "Лестер" достойно провел матч на "Висенте Кальдерон", сохранив реальные шансы на выход в следующий этап. Поддержка своих болельщиков может стать важным фактором во вторник вечером, когда "лисы" будут искать путь к воротам "Атлетико".



Согласно статистике, 67.7% команд, выигравших первый матч дома со счетом 1:0 в рамках плей-офф Лиги Чемпионов, проходят дальше.



"Летер" является первым дебютантом Лиги Чемпионов со времен "Малаги" в сезоне 2012/13, добравшимся до четвертьфинальной стадии с первой попытки.



В первом матче с "Атлетико" "Лестер" не нанес ни одного удара в створ.



В этом розыгрыше Лиги Чемпионов в ворота "Лестера" было назначено уже четыре пенальти — больше, чем в ворота какой-либо другой команды, однако реализованы из них оказались только два.



В 45 матчах Лиги Чемпионов при Диего Симеоне "Атлетико" 27 раз уходил с поля без пропущенного гола — больше всех за этот период (22 у "Реала").



Антуан Гризманн приложил руку к 52% голов "Атлетико" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (12 голов и 3 результативных передачи).



Вопрос об участии в матче капитана "Лестера" Уэса Моргана будет решен в последний момент. Ветеран пропустил шесть последних матчей своего клуба из-за проблем со спиной, но в понедельник тренировался в общей группе.



Если Морган выздоровеет, то заменит дисквалифицированного Роберта Хута. Йоан Беналуан, вынужденно замененный против "Кристал Пэлас" в субботу, чувствует себя хорошо.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Лестер" (Англия) — "Атлетико" (Испания). Первый матч — 0:1

Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 21:45 Онлайн-трансляция



