Янг не уверен, что останется в МЮ

Эшли Янг и Жозе Моуриньо Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг не уверен, что останется на "Олд Траффорд" по окончании сезона.

Как известно, минувшей зимой Янг отказался от переезда в Китая и баснословного контракта с местным клубом "Шандунь". Несмотря на то, что Эшли не получает постоянной практики на "Олд Траффорд", англичанин принял решение остаться в команде Жозе Моуриньо.

Тем не менее, вингер не скрывает, что может покинуть "Юнайтед" уже по окончании сезона. Действующий контракт Янга истекает только летом 2018 года, однако Эшли готов сменить обстановку, не дожидаясь обретения статуса свободного агента.

"Об игроках, которые не выходят на поле, всегда ходит много разговоров, особенно во время трансферного окна. Но я всегда говорил, что хочу чаще выходить на поле. Именно поэтому я не уверен, что произойдет в будущем", - цитирует Янга Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор foxmcfc   

Дата 18.04.2017 15:00

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  1. chebrec 18.04.2017 16:10 # chebrec
    Вечно ныряющая лигенда му

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  2. mutruefan1989 18.04.2017 15:46 # mutruefan1989
    Не-не, никуда не надо уходить. Он с Валей и Эррерой являются моторами команды и пока может принести пользу продавать нельзя!

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  3. electric 18.04.2017 15:20 # electric
    Такой ныряла много кому поможет пенок нанырять. Чмоу должен хорошенько подумать.

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