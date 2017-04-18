Годин предлагает "Атлетико" купить Варди

Защитник "Атлетико" Диего Годин рассказал, что нападающий Джейми Варди достаточно хорош, чтобы выступать за мадридский клуб.

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов рулевой "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что восхищается талантом Варди и высоко ценит англичанина. Услышав своего босса, "матрасники" позволили Джейми сделать всего одну точную передачу на "Висенте Кальдерон".



Тем не менее, противостоявший Варди Годин уверен, что англичан смог бы усилить "Атлетико" и уж точно не затеряется в мадридском клубе, если Симеоне отправит официальное предложение.



"Джейми достаточно хорош, чтобы выступать за "Атлетико". Думаю, он усилит подавляющее большинство клубов в мире. Кто вообще будет против нападающего, который убивается ради команды и предлагает решение проблем в атаке?"



"Он великолепный игрок, борется в каждой игре и за каждый мяч. Нападающий его типажа имеет принципиально важное значение для команды, которая играет в стиле "Лестера". Без него они бы не стали той командой, о которой узнали все", - цитирует Година ESPN.