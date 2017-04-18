Рэднапп вернулся в футбол, возглавив "Бирмингем"

Бывший тренер "Тоттенхэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Харри Рэднапп вернулся в английский футбол, подписав контракт до конца сезона с "Бирмингемом".

Напомним, что последним местом работы Рэднаппа был "Куинз Парк Рейнджерс". Харри покинул "Лофтус Роад" в 2015 году, после чего сотрудничал с "Дерби" и "Уимборн Таун", а также тренировал сборную Иордании.



Несмотря на почтенный возраст, Харри даже не помышлял о завершении карьеры. Накануне Рэднапп, наконец, дождался шанса - за помощью к 70-летнему специалисту обратился "Бирмингем".



В понедельник вечером "Бирмингем" указал на выход Джанфранко Дзоле, под руководством которого команда одержала лишь две победы в 24 матчах и теперь находится всего в двух очках от зоны вылета в Чемпионшипе.



"Накануне вечером мне позвонили представители "Бирмингема", и я тут же отправился в Лондон. Мы говорили на протяжении 10-15, после я решил, что готов взяться за работу. Моя жена спросила, не сошел ли я с ума, но мне уже осточертело сидеть дома и ничего не делать", - сообщил Рэднапп talkSPORT.