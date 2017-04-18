Янузай надеется остаться в Премьер-Лиге

Аднан Янузай Вингер "Сандерленда" Аднан Янузай надеется остаться в Премьер-Лиге на будущий сезон, но пока не уверен, какой клуб сможет предложить ему такую возможность.

Этот сезон 22-летний игрок сборной Бельгии проводит у "котов" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Несмотря на отдельные проблески таланта, в целом Янузай играет неудачно и до сих пор не забил одного гола в 22 матчах Премьер-Лиги.

Ранее в этом месяце главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение насчет Аднана, и его завуалированная фраза была воспринята как намек на конец карьеры Янузая "Юнайтед".

Таким образом, если "дьяволы" решат отказаться от услуг Аднана, а "Сандерленд" вылетит в Чемпионшип, то Янузаю придется искать новый клуб на будущий сезон. И в таком случае, утверждает The Sun, игрок постарается остаться в Премьер-Лиге.

"Ожидается, что Янузай покинет клуб этим летом, Жозе не хочет видеть его в своей команде. Он не лучшим образом проводит этот сезон. Его лагерь планирует провести переговоры с "Юнайтед" где-нибудь в следующем месяце".

"Он сказал своим близким друзьям, что Премьер-Лига остается его приоритетом. Он наслаждаться жизнью в этой стране и хочет продолжать здесь играть", — цитирует свой источник издание.


Метки Манчестер Юнайтед, Сандерленд, Янузай

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2017 12:00

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  1. mufan-irk38 18.04.2017 12:20 # mufan-irk38
    Да уж, а сколько надежд было, мне кажется все дело в массе тела, для АПЛ он пушок... Интересно будет глянуть на Перрейру, который скоро вернетс яиз аренды, в Гранаде был лучшим.. и тащил корыто это.. а вот Аднан как то, ИМХО кисленький... Будем верить что заиграет...

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  2. skorseze 18.04.2017 12:01 # skorseze
    потом жалеть будут, как жалели о Чичарито

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