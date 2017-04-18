Вингер "Сандерленда" Аднан Янузай надеется остаться в Премьер-Лиге на будущий сезон, но пока не уверен, какой клуб сможет предложить ему такую возможность.

Этот сезон 22-летний игрок сборной Бельгии проводит у "котов" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Несмотря на отдельные проблески таланта, в целом Янузай играет неудачно и до сих пор не забил одного гола в 22 матчах Премьер-Лиги.



Ранее в этом месяце главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение насчет Аднана, и его завуалированная фраза была воспринята как намек на конец карьеры Янузая "Юнайтед".



Таким образом, если "дьяволы" решат отказаться от услуг Аднана, а "Сандерленд" вылетит в Чемпионшип, то Янузаю придется искать новый клуб на будущий сезон. И в таком случае, утверждает The Sun, игрок постарается остаться в Премьер-Лиге.



"Ожидается, что Янузай покинет клуб этим летом, Жозе не хочет видеть его в своей команде. Он не лучшим образом проводит этот сезон. Его лагерь планирует провести переговоры с "Юнайтед" где-нибудь в следующем месяце".



"Он сказал своим близким друзьям, что Премьер-Лига остается его приоритетом. Он наслаждаться жизнью в этой стране и хочет продолжать здесь играть", — цитирует свой источник издание.