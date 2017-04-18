Диего Годин мог перейти в "Сити"
Центральный защитник "Атлетико" Диего Годин признался, что пару лет назад его пытался приобрести "Манчестер Сити".
Игрока сборной Уругвая связывают с переездом в Премьер-Лигу уже много лет. Незадолго до зимнего трансферного окна пресса сообщала об интересе к Диего со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
31-летний Годин действительно мог перебраться в Манчестер, но в другую его часть и раньше. Интерес к Диего летом 2015 проявлял его соотечественник Мануэль Пеллегрини, в итоге ограничившийся покупкой Николаса Отаменди у "Валенсии".
"Это правда, что меня хотел заполучить "Сити" два года назад, когда их тренировал Пеллегрини. Я горжусь тем, что он хотел меня, но я ощущаю себя еще одним фанатом клуба, за который выступаю. Я очень счастлив здесь. Я не чувствовал, что то был правильный момент для ухода", — сообщил Годин Daily Mail.
18.04.2017 11:00
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