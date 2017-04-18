Лукас Лейва надеется заслужить новый контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва выразил надежду, что ему удастся заслужить новый контракт, пообещав обсудить этот вопрос с клубом грядущим летом.

В период работы Юргена Клоппа на "Энфилде" Лукас заметно ограничен в игровой практике и за последний год неоднократно выражал сомнения относительно своего будущего в клубе.



Однако в последние недели Лейва стал чаще появляться на поле. Универсализм 30-летнего бразильца, способного сыграть как в опорной зоне, так и центре обороны, очень пригодился "красным" в непростой для них период.



Теперь Лукас хочет помочь "Ливерпулю" вернуться в Лигу Чемпионов и заслужить право остаться в клубе, цвета которого он защищает с 2007 года.



"Я нахожусь здесь достаточно давно, и когда наступит время уйти куда-либо еще, думаю, я уйду с ощущением, что сделал все возможное. У меня остается еще один год по контракту, но думаю, я просто должен сосредоточиться на пяти следующих матчах. Я правда не знаю, что будет дальше".



"Я играл в последних матчах и чувствовал себя очень хорошо. Я играл центрального защитника и в полузащите, поэтому я даю тренеру выбор. Когда он нуждается во мне, я всегда стараюсь прийти на выручку".



"Насчет моей преданности "Ливерпулю" не может быть сомнений. Я просто должен дождаться окончания сезона, до тех пор упорно работая, а затем мы примем решение вместе с клубом".



"Я чувствую, что все еще способен играть на высочайшем уровне много лет. Мне нужно проанализировать и понять, как будет лучше всего для меня и для клуба, а затем, уверен, мы примем совместное решение", — цитирует Лукаса Daily Mirror.