Невилл: "Азар не справился с персональной опекой Эрреры"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг критике игру Эдена Азара в матче против "Манчестер Юнайтед", отметив неумение плеймейкера "Челси" избавляться от персональной опеки.
В минувший уикенд лидеры Премьер-Лиги потерпели, пожалуй, свое самое громкое поражение в этом сезоне (0:2). "Синие" не просто проиграли, но и даже не нанесли ни одного удара в створ — впервые с 2007 года.
Атакующая мощь "Челси" была заметно ограничена из-за того, что весь матч по пятам за Азаром следовал полузащитник "красных дьяволов" Андер Эррера. По мнению Невилла, Эден оказался к этому не готов, вчистую проиграв единоборство испанцу.
"Мне всегда казалось, что ему не хватает этого шага, чтобы стать отличным игроком. Он слишком робок, чтобы быть по-настоящему эгоистичным и внушать страх, как это делают лучшие игроки в мире. Криштиану и Месси обладают этого рода драйвом и решимостью".
"Мне казалось, что против "Манчестер Юнайтед" он слишком легко смирился с положением вещей. Слишком часто Эррере было легко против него".
"Он показал недостаток зрелости и был слегка наивен. Он практически думал: "Это по-настоящему сложно, он персонально опекает меня". И он смирился с этим. Он не попробовал что-либо делать иначе".
"Азар продемонстрировал недостаточное понимание того, как играть против персональной опеки. Он должен был играть выше и на фланге. Или выше и в центре. Может быть, в следующий раз ему это удастся", — сообщил Невилл в эфире.
18.04.2017 09:00
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Последние комментарии:
Этот спермаглот уже всех заебал. Есть игроки или тренера которых он не критиковал? Походу обижен на ту критику когда в Валенсии каждый второй нагибал его днокоманду. Критик блеать
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Мне кажется или он не особо и старался играть, как и весь Челси ) Сделали скума подарок, пусть потрахаются) Азар достаточно всех топов унизил уже в этом сезоне )
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азар как обычно проваливает большие матчи.
Против Сандерленда пенальти забить это он может, а на что-то большее не хватает мастерства.
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Нэвиллы просто великолепны. Как игроки, тренеры, комментаторы и эксперты. Скумы кароче
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Азар не виноват. Просто против него играл лучший ЦПЗ АПЛ.
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эррера весь челсе унизил на раз-два.
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Азар не мог ничего сделать просто потому что Эррера провёл пожалуй лучший матч в своей жизни.
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