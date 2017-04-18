Невилл: "Азар не справился с персональной опекой Эрреры"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг критике игру Эдена Азара в матче против "Манчестер Юнайтед", отметив неумение плеймейкера "Челси" избавляться от персональной опеки.

В минувший уикенд лидеры Премьер-Лиги потерпели, пожалуй, свое самое громкое поражение в этом сезоне (0:2). "Синие" не просто проиграли, но и даже не нанесли ни одного удара в створ — впервые с 2007 года.



Атакующая мощь "Челси" была заметно ограничена из-за того, что весь матч по пятам за Азаром следовал полузащитник "красных дьяволов" Андер Эррера. По мнению Невилла, Эден оказался к этому не готов, вчистую проиграв единоборство испанцу.



"Мне всегда казалось, что ему не хватает этого шага, чтобы стать отличным игроком. Он слишком робок, чтобы быть по-настоящему эгоистичным и внушать страх, как это делают лучшие игроки в мире. Криштиану и Месси обладают этого рода драйвом и решимостью".



"Мне казалось, что против "Манчестер Юнайтед" он слишком легко смирился с положением вещей. Слишком часто Эррере было легко против него".



"Он показал недостаток зрелости и был слегка наивен. Он практически думал: "Это по-настоящему сложно, он персонально опекает меня". И он смирился с этим. Он не попробовал что-либо делать иначе".



"Азар продемонстрировал недостаточное понимание того, как играть против персональной опеки. Он должен был играть выше и на фланге. Или выше и в центре. Может быть, в следующий раз ему это удастся", — сообщил Невилл в эфире.