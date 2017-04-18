"Ливерпуль" может стать последним клубом в карьере Клоппа

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что может завершить свою карьеру в мерсисайдском клубе.

Клопп, которому в июне исполнится 50, имеет контракт с "красными" до 2022 года. Если Юрген доработает до этого времени, то пробудет в "Ливерпуле" столько же, сколько провел в "Майнце" и дортмундской "Боруссии" ранее в своей карьере.

Немецкий специалист допускает ситуацию, при которой "Ливерпуль" станет его последним местом работы. Юрген не испытывает желания попробовать себя в как можно большем количестве мест, предпочитая трудиться над долгосрочными проектами.

"Когда моя тренерская карьера будет окончена, я не смогу сказать, что поработал с 10 клубами. Существует не такой уж и ничтожный шанс, что я буду тренировать только три клуба. Я бы сказал, вероятность того, что я буду скакать из клуба в клуб, очень мала".

"Мне всегда довольно легко сосредоточиться на том, что я делаю, потому что часто это долгосрочные проекты", — сообщил Клопп Sport1.

Также Клопп, ранее говоривший о своих планах уйти на пенсию до наступления 60-летия, выразил надежду, что ему удастся завоевать трофеи с "Ливерпулем".

"Если я отработаю свой контракт с "Ливерпулем", то будут хорошие шансы, что я что-нибудь выиграю здесь. Мне было бы некомфортно, если мы ничего не выиграем. Люди ожидают от "Ливерпуля" трофеев", — добавил Юрген.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 18.04.2017 08:52 # beatles-red
    Не из кагорты тренеров-шлюх, которые через каждые пару лет прыгают из клуба в клуб, дабы закрыть свои предыдущие косяки. Он тренерский Тотти, Джи.

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  2. spartakk 18.04.2017 08:51 # spartakk
    невероятный топ!

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  3. stepan-jam-boss 18.04.2017 08:23 # stepan-jam-boss
    Понятно, покушение готовят из-за его дурацких трансферов.

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  4. mu-fc 18.04.2017 08:13 # mu-fc
    он уже себя наказал, самый несчастный человек в футбольном мире

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  5. halamadrid94 18.04.2017 08:13 # halamadrid94
    В принципе куда ему дальше ?! О чем еще можно мечтать ?! В Реал даже если бы сам он захотел бы нельзя . Там мгновенный результат нужен. А так достойный тренер

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  6. awesome-dude 18.04.2017 08:05 # awesome-dude
    Юрген Ктопп

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  7. antiterror 18.04.2017 08:03 # antiterror
    Еще целых 10 лет есть!

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