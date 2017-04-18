"Эвертон" хочет 100 миллионов фунтов за Лукаку

Ромелу Лукаку "Эвертон" установил впечатляющую цену за своего нападающего Ромелу Лукаку — 100 миллионов фунтов.

Как известно, ранее весной 23-летний игрок сборной Бельгии отклонил предложение своего клуба о новом контракте. Попытки "ирисок" переубедить Ромелу провалились — на прошлой неделе главный тренер Рональд Куман подтвердил, что Лукаку лично сообщил ему о невозможности продлить сотрудничество.

Однако сейчас у Лукаку, лидирующего в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 24 голами, остается еще два полных года по действующему контракту, и это ставит "Эвертон" в относительно комфортную позицию, даже если Ромелу будет настаивать на переходе в какой-либо клуб.

По информации Liverpool Echo, "ириски" твердо настроены удержать Лукаку. Уход Ромелу грядущим летом будет возможен только в том случае, если кто-либо из потенциальных покупателей согласится выложить астрономическую сумму, которая обновит новый мировой рекорд по сумме трансфера.

Если несколько месяцев назад "Эвертон" был готов рассмотреть предложения по Лукаку, начиная от отметки в 70 млн. фунтов, то теперь, утверждает источник, планка была повышена до 100 млн.

Подобного рода цена может испугать даже "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которым приписывают интерес к Ромелу, но это именно то, чего "ириски" и добиваются.

Также сообщается, что "Эвертон" попросил бельгийца "проявить уважение" к двум оставшимся годам по своему контракту. На "Гудисон Парк" надеются, что Ромелу с пониманием отнесется к позиции клуба и не будет устраивать скандалов, несмотря на свои амбиции выступать в Лиге Чемпионов.


Метки Лукаку, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 854

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. algambra 18.04.2017 07:31 # algambra
    все правильно делает Эвертон, пусть наоборот усилятся еще, чем выше конкуренция тем интереснее чемпионат

    (ответить)

  2. sport2k 18.04.2017 07:29 # sport2k
    Берем хуль

    (ответить)

  3. spartakk 18.04.2017 07:28 # spartakk
    после ухода МСН, Иньесты, Роналду, Модрича, Левандовски, Нойера, Рамоса и остальных их одногодок топарей, лет через 5, такой мрак и усреднение класса в мировом футболе произойдёт, ни одного игрока их уровня даже близко нет. Среди молодняка. Разве что Дибала у Юве и Мбаппе у Монако не окажутся вспышкой. Вот тогда наверное каждый год новый чел будет брать ЗМ

    (ответить)

  4. bluebload 18.04.2017 07:17 # bluebload
    В итоге , отдадут за 30 в январе , после того как эта обезьяна начнет вести себя как Пайет

    (ответить)

  5. stepan-jam-boss 18.04.2017 07:12 # stepan-jam-boss
    Лукаку - 100 лямов фунтов.
    Курсы киноголого - 1000 фунтов.

    Выбор очевиден.

    (ответить)

  6. chelsea-ferrari 18.04.2017 07:09 # chelsea-ferrari
    ну епт... а че не 200?!!!

    (ответить)

  7. muaxaxaxa 18.04.2017 07:04 # muaxaxaxa
    Подоят абрашу летом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: