Джон Терри не поедет в МЛС, но может остаться в Премьер-Лиге

Капитан "Челси" Джон Терри, решивший покинуть "Стэмфорд Бридж", не отправится в МЛС, но вполне может остаться в Премьер-Лиге, если проявит соответствующее желание.

Напомним, накануне 36-летний защитник объявил, что его истекающий контракт с "синими" не будет продлен. Свое решение уйти по окончании сезона Терри объяснил желанием играть в футбол.



Меж тем, ESPN от своих источников стало известно, что экс-капитан сборной Англии не вызывает особого интереса со стороны представителей МЛС. Ни один из клубов североамериканской лиги не готов выделить для Джона слот сверх установленного потолка зарплат.



Однако у Терри совершенно точно будет возможность остаться на родине. В предыдущие годы Джон неоднократно говорил, что не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, но затем значительно смягчил свою интонацию.



Издание Daily Mirror уверено, что Терри не будет испытывать недостатка в предложениях со стороны клубов высшего английского дивизиона, однако главным претендентом на ветерана можно считать "Вест Бромвич", чей тренер Тони Пьюлис пытался заманить Джона на "Хоторнс" еще в январе.