Джон Терри не поедет в МЛС, но может остаться в Премьер-Лиге
Капитан "Челси" Джон Терри, решивший покинуть "Стэмфорд Бридж", не отправится в МЛС, но вполне может остаться в Премьер-Лиге, если проявит соответствующее желание.
Напомним, накануне 36-летний защитник объявил, что его истекающий контракт с "синими" не будет продлен. Свое решение уйти по окончании сезона Терри объяснил желанием играть в футбол.
Меж тем, ESPN от своих источников стало известно, что экс-капитан сборной Англии не вызывает особого интереса со стороны представителей МЛС. Ни один из клубов североамериканской лиги не готов выделить для Джона слот сверх установленного потолка зарплат.
Однако у Терри совершенно точно будет возможность остаться на родине. В предыдущие годы Джон неоднократно говорил, что не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиге, но затем значительно смягчил свою интонацию.
Издание Daily Mirror уверено, что Терри не будет испытывать недостатка в предложениях со стороны клубов высшего английского дивизиона, однако главным претендентом на ветерана можно считать "Вест Бромвич", чей тренер Тони Пьюлис пытался заманить Джона на "Хоторнс" еще в январе.
18.04.2017 06:00
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Капитан, лидер, легенда.
Когда в финале лиги чемпионов от его удара зависела судьба кубка, эта сутулая собака подскользнулась на газоне и пробила мимо. Лишив команду титула на глазах владельца, в столице его родины.
Без зазрения совести трахал жену одноклубника, за глаза называя его другом и играя плечо в плечо на одном фланге.
Опозорил всю Англию, лишившись капитанской повязки и завершив карьеру в сборной.
В полуфинале победной ЛЧ снова подставил всю команду, удалившись в первом тайме. Только чудо помогло им пройти дальше, и без этой предательской собаки они легко выиграли финал.
Клялся в верности клубу, а сам не хочет ехать в МЛС и в следующем сезоне будет пылить в АПЛ за другую команду.
Но для пенсов он конечно легенда, спору нет.
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Новость для лохов, такого не будет
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