Венгер объяснил свое решение сыграть с тремя защитниками

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил выбор схемы с тремя защитниками на матч против "Мидлсбро" желанием позволить сопернику больше владеть мячом.

В понедельник вечером "канониры" совершали выезд к команде с одной из лучших линий обороны во всей Премьер-Лиги. На этот матч Венгер избрал непривычную схему 3-4-2-1, и этот тактический ход позволил "Арсеналу" добиться важной победы со счетом 1:2. После игры Арсен объяснил свое решение.



"Мне казалось, это позволит нам сыграть надежнее, когда соперник будет использовать длинные передачи. Нам уже приходилось расплачиваться, когда идет прямолинейная игра. Такого рода схема позволяет сопернику больше владеть мячом".



"Против "Пэлас" мы владели мячом 70 процентов времени, но проиграли. Иногда мы хотим владеть мячом, но когда команде не хватает уверенности, небольшая смена схемы может позволить поверить игрокам в нечто другое", — цитирует Венгера Evening Standard.



Эта победа стала для "канониров" лишь второй в шести последних матчах Премьер-Лиги и первой в семи последних выездных поединках с учетом всех соревнований, однако Арсен по-прежнему надеется финишировать в топ-4.



"Это была хорошая реакция. Не идеальная, но мы продемонстрировали самоотдачу и концентрацию. При счете 1:1 мы нашли в себе силы, чтобы добиться победы. Это было серьезное испытание. "Мидлсбро" отдал все силы. Это был один из их последних шансов остаться в лиге".



"Мы все еще имеем математические шансы финишировать в топ-4. Мы знали, что для этого нам необходимо победить. Теперь мы возьмем небольшой перерыв из-за Кубка Англии, а затем вернемся к борьбе в лиге", — добавил Венгер.