"Арсенал" одержал победу в гостях у "Мидлсбро" и вернулся на шестое место

Месут Озил "Арсенал" вернулся на шестую позицию в Премьер-Лиге, изрядно попотев ради победы в гостях у "Мидлсбро" — 1:2.

В стартовом составе у "речников" произошло сразу пять изменений относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Брэд Гузан, Фабио Да Сильва, Мартен Де Рон, Растон Рамирес и Альваро Негредо.

Тренер "канониров" Арсен Венгер перевел свою команду на непривычную схему с тремя защитниками, снарядив в оборону выздоровевшего Лорана Косьелни и Роба Холдинга. Алекс Окслейд-Чемберлен и Начо Монреаль заняли позиции вингбеков. Петр Чех вернулся в ворота.

Первый тайм проходил при значительном территориальном преимуществе гостей, правда, "Боро" не позволял сопернику доводить свои атаки до логического завершения. Сами хозяева впереди тоже были невыразительны, лишь отметившись отмененным из-за офсайда голом.

Тем не менее, незадолго до перерыва "Арсеналу" удалось открыть счет. Алексис Санчес ударом со штрафного великолепно обвел стенку, застав Гузана врасплох — 0:1.

Зато во втором тайме "речникам" хватило менее пяти минут, чтобы восстановить равновесие. Стюарт Даунинг промчался по правому флангу, после чего навесил на линию вратарской, а Альваро Негредо опередил защитника и ногой протолкнул мяч в сетку — 1:1.

Гол заметно придал "Боро" уверенности. Теперь уже "канониры" не могли беспрепятственно держать мяч. А на 61-й минуте хозяева и вовсе едва не вышли вперед — Чех только на линии ворот остановил удар Даниэля Айалы головой.

Ничья не устраивала ни тех, ни других, потому пошла бодрая игра, без центра поля. И на 71-й минуте чаша весов качнулась в пользу "Арсенала". Санчес набросил мяч в штрафную, Аарон Рэмси сделал скидку грудью на Месута Озила, а тот с линии вратарской поразил ближний угол — 1:2.

В концовке "канониры" предпочли сыграть надежно. "Мидлсбро" не оставлял попыток уйти от поражения, но так и не смог продавить оборону команды Арсена Венгера.

Даже в своем кризисном состоянии "Арсенал" оказался способен переиграть "Мидлсбро". Хозяева неплохо оборонялись, да и забили первым же ударом в створ, но в целом соперник показал себя более классным коллективом, хоть и не лишенным проблем.

"Мидлсбро" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Мидлсбро, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 23:55

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  1. kos9k 18.04.2017 00:10 # kos9k
    Игра была ровна.

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  2. chebrec 18.04.2017 00:03 # chebrec
    Парвали недоклуб немощей! Санчез и Озил топы !

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  3. kellborn 18.04.2017 00:01 # kellborn
    блять, из того, что у стольких команд сыграно разное количество матчей, просто нихуя не понятно, кто так основные претенденты на 4.

    В рот ебал

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  4. skychnie-oboi 18.04.2017 00:00 # skychnie-oboi
    Позорники ФК-6.

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  5. krutoykanonir 17.04.2017 23:58 # krutoykanonir
    Все, Венгер остается

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  6. reams 17.04.2017 23:57 # reams
    Изи шмизи катка блеать, даже докатать нормально сезон не могут немощи

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  7. apucmokpam 17.04.2017 23:56 # apucmokpam
    просто орсеноль

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