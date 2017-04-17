"Арсенал" одержал победу в гостях у "Мидлсбро" и вернулся на шестое место

"Арсенал" вернулся на шестую позицию в Премьер-Лиге, изрядно попотев ради победы в гостях у "Мидлсбро" — 1:2.

В стартовом составе у "речников" произошло сразу пять изменений относительно предыдущего матча. Свой шанс получили Брэд Гузан, Фабио Да Сильва, Мартен Де Рон, Растон Рамирес и Альваро Негредо.



Тренер "канониров" Арсен Венгер перевел свою команду на непривычную схему с тремя защитниками, снарядив в оборону выздоровевшего Лорана Косьелни и Роба Холдинга. Алекс Окслейд-Чемберлен и Начо Монреаль заняли позиции вингбеков. Петр Чех вернулся в ворота.



Первый тайм проходил при значительном территориальном преимуществе гостей, правда, "Боро" не позволял сопернику доводить свои атаки до логического завершения. Сами хозяева впереди тоже были невыразительны, лишь отметившись отмененным из-за офсайда голом.



Тем не менее, незадолго до перерыва "Арсеналу" удалось открыть счет. Алексис Санчес ударом со штрафного великолепно обвел стенку, застав Гузана врасплох — 0:1.



Зато во втором тайме "речникам" хватило менее пяти минут, чтобы восстановить равновесие. Стюарт Даунинг промчался по правому флангу, после чего навесил на линию вратарской, а Альваро Негредо опередил защитника и ногой протолкнул мяч в сетку — 1:1.



Гол заметно придал "Боро" уверенности. Теперь уже "канониры" не могли беспрепятственно держать мяч. А на 61-й минуте хозяева и вовсе едва не вышли вперед — Чех только на линии ворот остановил удар Даниэля Айалы головой.



Ничья не устраивала ни тех, ни других, потому пошла бодрая игра, без центра поля. И на 71-й минуте чаша весов качнулась в пользу "Арсенала". Санчес набросил мяч в штрафную, Аарон Рэмси сделал скидку грудью на Месута Озила, а тот с линии вратарской поразил ближний угол — 1:2.



В концовке "канониры" предпочли сыграть надежно. "Мидлсбро" не оставлял попыток уйти от поражения, но так и не смог продавить оборону команды Арсена Венгера.



Даже в своем кризисном состоянии "Арсенал" оказался способен переиграть "Мидлсбро". Хозяева неплохо оборонялись, да и забили первым же ударом в створ, но в целом соперник показал себя более классным коллективом, хоть и не лишенным проблем.



"Мидлсбро" — "Арсенал". Отчет о матче