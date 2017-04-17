"Эвертон" собирается купить правого защитника летом
Покупка правого защитника будет одним из приоритетов "Эвертона" грядущим летом.
В прошлом месяце, выступая за сборную Ирландии, Шеймус Коулмен получил двойной перелом ноги и теперь проведет в лазарете минимум полгода. Эта травма оголила правый фланг обороны Рональда Кумана.
В отсутствие Коулмена главный тренер "ирисок" вынужден полагаться на 20-летнего Мейсона Холгейта, однако эта кандидатура не выглядит надежной, учитывая далекоидущие амбиции мерсисайдского клуба.
Поскольку Коулмен совершенно точно пропустит старт сезона 2017/18, Куман собирается пригласить новичка на позицию правого защитника грядущим летом. По информации Liverpool Echo, "Эвертон" может возобновить интерес к Куко Мартине из "Саутгемптона" или попробовать переманить из "Тоттенхэма" Кирана Триппьера.
17.04.2017 22:00
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Коулмен шикарный фланговый защитник, очень жаль и его, и клуб
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Не ну правильно чо
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