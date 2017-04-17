"Брайтон" впервые в истоии вышел в Премьер-Лигу
Переиграв "Уиган" со счетом 2:1, "Брайтон" гарантировал себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон.
Одержав пятую победу кряду ранее в понедельник, "Брайтон" вместе со своими фанатами остался на стадионе, чтобы дождаться окончания матча "Хаддерсфилда".
"Хаддерсфилду" требовалась только победа, чтобы сохранить математические шансы на прямую путевку в Премьер-Лигу, однако команда Дэвида Вагнера допустила осечку, сыграв вничью с "Дерби" (1:1).
Таким образом, "Брайтон" точно не опустится ниже второго места и в остатке сезона поведет заочную борьбу с "Ньюкаслом" за победу в Чемпионшипе. За три матча до финиша "чайки" имеют семь очков преимущества над "сороками".
Добавим, что "Брайтон" прежде еще никогда не играл в Премьер-Лиге, хотя в четырех предыдущих сезонах трижды участвовал в плей-офф Чемпионшипа. Последний раз "чайки" выступали в высшем английском дивизионе в 1983 году, до основания Премьер-Лиги.
17.04.2017 21:25
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Последние комментарии:
Портсмут кстати досрочно вышел в Лигу 1
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ёбари мю
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ну наконец то. Чуть ли не 10 лет Брайтон настойчиво пытался прорваться в АПЛ и вот это произошло.
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Ну наконец-то.
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мой прогноз: вылетят в следующем сезоне. Они конечно на голову сильнее большей части чемпионшипа, но пока не вижу резерва для долгого и стабильного пребывания в элите.
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Так-то Уиган они переиграли, заодно практически его похоронив. А вот о какой заочной борьбе с командой, способной за одну короткую неделю из заслуженного лидера на протяжении всего сезона превратиться в отстающий на 7 очков и ничего при этом ещё себе не гарантировавший сброд, мне непонятно.
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С теперешним составом вышел на один сезон.
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изи 6 очков для МЮ некст сизон
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Брайтон чемпион в следующем сезоне будет бороться за вылет он.
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еще одни пеликаны появились. с выходом.
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А ведь совсем недавно мы читали такие новости про chelsea.
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