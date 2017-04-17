"Брайтон" впервые в истоии вышел в Премьер-Лигу

Брайтон Переиграв "Уиган" со счетом 2:1, "Брайтон" гарантировал себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон.

Одержав пятую победу кряду ранее в понедельник, "Брайтон" вместе со своими фанатами остался на стадионе, чтобы дождаться окончания матча "Хаддерсфилда".

"Хаддерсфилду" требовалась только победа, чтобы сохранить математические шансы на прямую путевку в Премьер-Лигу, однако команда Дэвида Вагнера допустила осечку, сыграв вничью с "Дерби" (1:1).

Таким образом, "Брайтон" точно не опустится ниже второго места и в остатке сезона поведет заочную борьбу с "Ньюкаслом" за победу в Чемпионшипе. За три матча до финиша "чайки" имеют семь очков преимущества над "сороками".

Добавим, что "Брайтон" прежде еще никогда не играл в Премьер-Лиге, хотя в четырех предыдущих сезонах трижды участвовал в плей-офф Чемпионшипа. Последний раз "чайки" выступали в высшем английском дивизионе в 1983 году, до основания Премьер-Лиги.


Метки Брайтон, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 21:25

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 17.04.2017 22:17 # wolfsmensch
    Портсмут кстати досрочно вышел в Лигу 1

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  2. blackdreamer 17.04.2017 22:15 # blackdreamer
    ёбари мю

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  3. ray-black 17.04.2017 21:56 # ray-black
    ну наконец то. Чуть ли не 10 лет Брайтон настойчиво пытался прорваться в АПЛ и вот это произошло.

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  4. reeker 17.04.2017 21:53 # reeker
    Ну наконец-то.

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  5. wolfsmensch 17.04.2017 21:49 # wolfsmensch
    мой прогноз: вылетят в следующем сезоне. Они конечно на голову сильнее большей части чемпионшипа, но пока не вижу резерва для долгого и стабильного пребывания в элите.

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  6. newcastleunited9 17.04.2017 21:39 # newcastleunited9
    Так-то Уиган они переиграли, заодно практически его похоронив. А вот о какой заочной борьбе с командой, способной за одну короткую неделю из заслуженного лидера на протяжении всего сезона превратиться в отстающий на 7 очков и ничего при этом ещё себе не гарантировавший сброд, мне непонятно.

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  7. pavlix76 17.04.2017 21:37 # pavlix76
    С теперешним составом вышел на один сезон.

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  8. phil-neville 17.04.2017 21:37 # phil-neville
    изи 6 очков для МЮ некст сизон

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  9. chebrec 17.04.2017 21:32 # chebrec
    Брайтон чемпион в следующем сезоне будет бороться за вылет он.

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  10. manutd-20champ 17.04.2017 21:28 # manutd-20champ
    еще одни пеликаны появились. с выходом.

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  11. jesus33 17.04.2017 21:27 # jesus33
    А ведь совсем недавно мы читали такие новости про chelsea.

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