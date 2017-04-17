"Брайтон" впервые в истоии вышел в Премьер-Лигу

Переиграв "Уиган" со счетом 2:1, "Брайтон" гарантировал себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон.

Одержав пятую победу кряду ранее в понедельник, "Брайтон" вместе со своими фанатами остался на стадионе, чтобы дождаться окончания матча "Хаддерсфилда".



"Хаддерсфилду" требовалась только победа, чтобы сохранить математические шансы на прямую путевку в Премьер-Лигу, однако команда Дэвида Вагнера допустила осечку, сыграв вничью с "Дерби" (1:1).



Таким образом, "Брайтон" точно не опустится ниже второго места и в остатке сезона поведет заочную борьбу с "Ньюкаслом" за победу в Чемпионшипе. За три матча до финиша "чайки" имеют семь очков преимущества над "сороками".



Добавим, что "Брайтон" прежде еще никогда не играл в Премьер-Лиге, хотя в четырех предыдущих сезонах трижды участвовал в плей-офф Чемпионшипа. Последний раз "чайки" выступали в высшем английском дивизионе в 1983 году, до основания Премьер-Лиги.