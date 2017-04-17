Совет директоров "Арсенала" обсудит будущее Венгера

Арсен Венгер Вопрос о будущем главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера может быть окончательно решен во время собрания совета директоров клуба в следующем месяце.

По слухам, Венгер по-прежнему пользуется доверием хозяина клуба Стэна Кроенке, но имеет серьезные разногласия с исполнительным директором Иваном Газидисом, который, даже если Арсен останется, хочет видеть серьезные структурные изменения.

На все эти темы руководство "канониров" поговорит незадолго до завершения этого сезона. Как сообщает Sky Sports, на собрании будет присутствовать не только Газидис, но и Кроенке лично. И истекающий контракт Венгера станет одним из вопросов, которые им предстоит совместно решить.

"Футбол — очень неопределенная игра, не так ли? Невозможно выигрывать все свои матчи. Сезон стартовал для нас хорошо, но затем стал вызывать разочарование", — философски заявил президент "Арсенала" сэр Чипс Кесвик.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. iroquez 17.04.2017 22:13 # iroquez
    контракт на 2 года лучше сразу подписать, чем через год опять эти говнотерки устраивать

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  2. fanat-united 17.04.2017 21:28 # fanat-united
    Нужно оставить старика, такой арсенал мне нравится

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  3. chebrec 17.04.2017 21:15 # chebrec
    Никто кроме Венгерыча не сможет управлять этим балаганом

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  4. lfcfanforever 17.04.2017 21:07 # lfcfanforever
    Останется скорее всего ..

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