Совет директоров "Арсенала" обсудит будущее Венгера
Вопрос о будущем главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера может быть окончательно решен во время собрания совета директоров клуба в следующем месяце.
По слухам, Венгер по-прежнему пользуется доверием хозяина клуба Стэна Кроенке, но имеет серьезные разногласия с исполнительным директором Иваном Газидисом, который, даже если Арсен останется, хочет видеть серьезные структурные изменения.
На все эти темы руководство "канониров" поговорит незадолго до завершения этого сезона. Как сообщает Sky Sports, на собрании будет присутствовать не только Газидис, но и Кроенке лично. И истекающий контракт Венгера станет одним из вопросов, которые им предстоит совместно решить.
"Футбол — очень неопределенная игра, не так ли? Невозможно выигрывать все свои матчи. Сезон стартовал для нас хорошо, но затем стал вызывать разочарование", — философски заявил президент "Арсенала" сэр Чипс Кесвик.
17.04.2017 21:00
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Последние комментарии:
контракт на 2 года лучше сразу подписать, чем через год опять эти говнотерки устраивать
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Нужно оставить старика, такой арсенал мне нравится
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Никто кроме Венгерыча не сможет управлять этим балаганом
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Останется скорее всего ..
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