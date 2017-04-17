Джанфранко Дзола покинул "Бирмингем"

Джанфранко Дзола Легенда "Челси" Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера "Бирмингема", оставив клуб всего в трех очках от зоны вылета Чемпионшипа.

Бывший игрок сборной Италии возглавил "Бирмингем" посреди этого сезона, но в 24 проведенных матчах одержал лишь две победы, потерпев 14 поражений.

Сражу после поражения в гостях "Бертона" в понедельник (0:2) Дзола подал в отставку со своего поста, оставив "Бирмингем" на краю пропасти за три матча до завершения сезона.

Добавим, что это уже не первая попытка 50-летнего Дзолы проявить себя в английском футболе в качестве тренера. Ранее Джанфранко довелось поработать с "Вест Хэмом" и "Уотфордом", но тоже без особых успехов.


Метки Бирмингем, Дзола, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 20:20

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Последние комментарии:




  1. ray-black 17.04.2017 22:00 # ray-black
    Ну не тренер он. Как сам не поймет.

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  2. hammersmith 17.04.2017 21:52 # hammersmith
    пенс ебаный уже какую команду разваливает

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  3. reeker 17.04.2017 21:48 # reeker
    Тот ещё физручила однако.

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  4. manutd-20champ 17.04.2017 21:36 # manutd-20champ
    во легенд развелось

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  5. vladvlad123 17.04.2017 21:04 # vladvlad123
    Не все могут быть тренерами.

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  6. jesus33 17.04.2017 20:49 # jesus33
    И как игрок был не очень, ну а как тренер мы видим вообще полный ноль.
    Типичный наёмник из chelsea.

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  7. budun 17.04.2017 20:44 # budun
    Китайские владельцы Бирмингема бесподобны, уволили успешного тренера, который без усиления на рынке держал клуб в середине таблицы, и позвали штормящего Дзолу. Китайцев явно не интересует футбольная составляющая, вечно их клубы катятся в пропасть.

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  8. ganinilyha 17.04.2017 20:32 # ganinilyha
    Го лучше комментатором на Матч ТВ

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  9. trent 17.04.2017 20:24 # trent
    Далеко не лучшее резюме, а некоторые ещё гонят на Хьюза и Брюса.

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  10. boavista 17.04.2017 20:23 # boavista
    Не идет у него тренерская карьера. Хотя предлагают и предлагают новую работу.

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