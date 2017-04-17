Джанфранко Дзола покинул "Бирмингем"
Легенда "Челси" Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера "Бирмингема", оставив клуб всего в трех очках от зоны вылета Чемпионшипа.
Бывший игрок сборной Италии возглавил "Бирмингем" посреди этого сезона, но в 24 проведенных матчах одержал лишь две победы, потерпев 14 поражений.
Сражу после поражения в гостях "Бертона" в понедельник (0:2) Дзола подал в отставку со своего поста, оставив "Бирмингем" на краю пропасти за три матча до завершения сезона.
Добавим, что это уже не первая попытка 50-летнего Дзолы проявить себя в английском футболе в качестве тренера. Ранее Джанфранко довелось поработать с "Вест Хэмом" и "Уотфордом", но тоже без особых успехов.
17.04.2017 20:20
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Последние комментарии:
Ну не тренер он. Как сам не поймет.
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пенс ебаный уже какую команду разваливает
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Тот ещё физручила однако.
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во легенд развелось
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Не все могут быть тренерами.
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И как игрок был не очень, ну а как тренер мы видим вообще полный ноль.
Типичный наёмник из chelsea.
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Китайские владельцы Бирмингема бесподобны, уволили успешного тренера, который без усиления на рынке держал клуб в середине таблицы, и позвали штормящего Дзолу. Китайцев явно не интересует футбольная составляющая, вечно их клубы катятся в пропасть.
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Го лучше комментатором на Матч ТВ
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Далеко не лучшее резюме, а некоторые ещё гонят на Хьюза и Брюса.
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Не идет у него тренерская карьера. Хотя предлагают и предлагают новую работу.
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