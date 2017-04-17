Джанфранко Дзола покинул "Бирмингем"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера "Бирмингема", оставив клуб всего в трех очках от зоны вылета Чемпионшипа.

Бывший игрок сборной Италии возглавил "Бирмингем" посреди этого сезона, но в 24 проведенных матчах одержал лишь две победы, потерпев 14 поражений.



Сражу после поражения в гостях "Бертона" в понедельник (0:2) Дзола подал в отставку со своего поста, оставив "Бирмингем" на краю пропасти за три матча до завершения сезона.



Добавим, что это уже не первая попытка 50-летнего Дзолы проявить себя в английском футболе в качестве тренера. Ранее Джанфранко довелось поработать с "Вест Хэмом" и "Уотфордом", но тоже без особых успехов.