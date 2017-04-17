"Челси" объявил об уходе Терри в конце сезона
"Челси" официально объявил о расставании с капитаном Джоном Терри по окончании сезона 2016/17.
Напомним, Терри присоединился к "синим" в возрасте 14 лет. Дебютировав за первую команду в 1998 году, впоследствии Джон сыграл 713 матчей — 578 из них в качестве капитана — и забил 66 голов.
Однако после того, как на тренерский мостик "Челси" прошлым летом заступил Антонио Конте, Терри окончательно потерял место в стартовом составе. В текущем сезоне Премьер-Лиги 36-летний защитник отметился только четырьмя появлениями с первых минут.
Конте всегда говорил, что Терри остается для него важным игроком, однако Джон отказался сидеть в запасе на закате своей карьеры. По обоюдной договоренности с клубом ветеран решил не продлевать свой истекающий контракт и уйти свободным агентом.
"Я определюсь со своим будущим в подходящее время, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде успешно завершить этот сезон".
"Я всегда понимал, что уйду в правильное время и правильным образом, и я чувствую, что конец этого сезона является правильным временем для клуба и меня. Я чувствую, что по-прежнему способен многое предложить на поле, но понимаю, что моя практика здесь в "Челси" была бы ограничена. Я настроен продолжать играть, поэтому собираюсь найти новое испытание", — объяснил свое решение Терри.
Добавим, за 22 года, что Джон посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж", он выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка Лиги.
17.04.2017 19:45
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Последние комментарии:
Легенда футбола! Приятно было смотреть за его игрой в футболке Челси!
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уйдёт красиво, подняв в пятый раз кубок апл
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Красиво он скам пригородный раком ставил. Легенда лидер и капитан!
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даже терри уходит, а свингер нет.
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и этот ушел. Поколение сменилось
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просто скоро новый унитаз построят, там сразу теплые ободки будут
Терри не нужен
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Джи, Карра, Гиггз, рыжий хер, Лэмпс и вот Терри. Эпоха окончена. Начинается эра наемников/пиздаболов
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Тень Фердинанда, расист и трахальщик чужих баб
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Капитан, Лидер, Легенда
Вожак, Самец, Динозавр
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Уходит целая эпоха. Великий игрок! Наш капитан!
Лучший защитник своего времени.
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средний игрок
запомнится только пилоткой жены Бриджа и соплями в Москве
даже в финале с Баварией не сыграл ах ах ах
эпичный лахер
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Capitan.Lider.Legenda.
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Красиво будет, если в конце сезона поднимет два кубка над головой. Надеюсь, этому суждено случиться.
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Бля жалко
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