"Челси" объявил об уходе Терри в конце сезона

Джон Терри "Челси" официально объявил о расставании с капитаном Джоном Терри по окончании сезона 2016/17.

Напомним, Терри присоединился к "синим" в возрасте 14 лет. Дебютировав за первую команду в 1998 году, впоследствии Джон сыграл 713 матчей — 578 из них в качестве капитана — и забил 66 голов.

Однако после того, как на тренерский мостик "Челси" прошлым летом заступил Антонио Конте, Терри окончательно потерял место в стартовом составе. В текущем сезоне Премьер-Лиги 36-летний защитник отметился только четырьмя появлениями с первых минут.

Конте всегда говорил, что Терри остается для него важным игроком, однако Джон отказался сидеть в запасе на закате своей карьеры. По обоюдной договоренности с клубом ветеран решил не продлевать свой истекающий контракт и уйти свободным агентом.

"Я определюсь со своим будущим в подходящее время, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде успешно завершить этот сезон".

"Я всегда понимал, что уйду в правильное время и правильным образом, и я чувствую, что конец этого сезона является правильным временем для клуба и меня. Я чувствую, что по-прежнему способен многое предложить на поле, но понимаю, что моя практика здесь в "Челси" была бы ограничена. Я настроен продолжать играть, поэтому собираюсь найти новое испытание", — объяснил свое решение Терри.

Добавим, за 22 года, что Джон посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж", он выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка Лиги.


Метки Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 19:45

Количество просмотров Просмотров: 963

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Последние комментарии:




  1. infamous 17.04.2017 20:17 # infamous
    Легенда футбола! Приятно было смотреть за его игрой в футболке Челси!

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  2. budun 17.04.2017 20:15 # budun
    уйдёт красиво, подняв в пятый раз кубок апл

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  3. ask 17.04.2017 20:14 # ask
    Красиво он скам пригородный раком ставил. Легенда лидер и капитан!

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  4. al-faarabi 17.04.2017 20:13 # al-faarabi
    даже терри уходит, а свингер нет.

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  5. redredred 17.04.2017 20:12 # redredred
    и этот ушел. Поколение сменилось

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  6. moneymaker 17.04.2017 20:09 # moneymaker
    просто скоро новый унитаз построят, там сразу теплые ободки будут

    Терри не нужен

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  7. beatles-red 17.04.2017 20:08 # beatles-red
    Джи, Карра, Гиггз, рыжий хер, Лэмпс и вот Терри. Эпоха окончена. Начинается эра наемников/пиздаболов

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  8. warham 17.04.2017 20:07 # warham
    Тень Фердинанда, расист и трахальщик чужих баб - Идеал пенсов.

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  9. xah 17.04.2017 20:07 # xah
    Тень Фердинанда, расист и трахальщик чужих баб

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  10. beatles-red 17.04.2017 20:05 # beatles-red
    Мск. Дождь. Сопля

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  11. budun 17.04.2017 20:04 # budun
    в середине и конце нулевых был одним из лучших в мире.

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  12. chelsealondon 17.04.2017 19:59 # chelsealondon
    Кэп, легенда , лидер...

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  13. warham 17.04.2017 19:55 # warham
    Слезо- и мочеиспускание в этой новости пенсами обеспечено.

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  14. chelsea-69 17.04.2017 19:55 # chelsea-69
    ДжейТи-рэкс
    Капитан, Лидер, Легенда
    Вожак, Самец, Динозавр

    (ответить)

  15. fc-zenit 17.04.2017 19:54 # fc-zenit
    Уходит целая эпоха. Великий игрок! Наш капитан!
    Лучший защитник своего времени.

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  16. spartakk 17.04.2017 19:52 # spartakk
    средний игрок
    запомнится только пилоткой жены Бриджа и соплями в Москве
    даже в финале с Баварией не сыграл ах ах ах
    эпичный лахер

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  17. hazarchik 17.04.2017 19:52 # hazarchik
    Capitan.Lider.Legenda.

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  18. shirokov15 17.04.2017 19:52 # shirokov15
    Красиво будет, если в конце сезона поднимет два кубка над головой. Надеюсь, этому суждено случиться.

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  19. ruslan19930611 17.04.2017 19:48 # ruslan19930611
    Бля жалко

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