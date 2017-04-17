"Челси" объявил об уходе Терри в конце сезона

"Челси" официально объявил о расставании с капитаном Джоном Терри по окончании сезона 2016/17.

Напомним, Терри присоединился к "синим" в возрасте 14 лет. Дебютировав за первую команду в 1998 году, впоследствии Джон сыграл 713 матчей — 578 из них в качестве капитана — и забил 66 голов.



Однако после того, как на тренерский мостик "Челси" прошлым летом заступил Антонио Конте, Терри окончательно потерял место в стартовом составе. В текущем сезоне Премьер-Лиги 36-летний защитник отметился только четырьмя появлениями с первых минут.



Конте всегда говорил, что Терри остается для него важным игроком, однако Джон отказался сидеть в запасе на закате своей карьеры. По обоюдной договоренности с клубом ветеран решил не продлевать свой истекающий контракт и уйти свободным агентом.



"Я определюсь со своим будущим в подходящее время, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде успешно завершить этот сезон".



"Я всегда понимал, что уйду в правильное время и правильным образом, и я чувствую, что конец этого сезона является правильным временем для клуба и меня. Я чувствую, что по-прежнему способен многое предложить на поле, но понимаю, что моя практика здесь в "Челси" была бы ограничена. Я настроен продолжать играть, поэтому собираюсь найти новое испытание", — объяснил свое решение Терри.



Добавим, за 22 года, что Джон посвятил клубу со "Стэмфорд Бридж", он выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка Лиги.