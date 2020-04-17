Дармиан: "Рэшфорд сможет стать одним из лучших игроков в мире"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармин уверен, что его юный партнер по команде Маркус Рэшфорд сможет стать одним из лучших игроков мира, если продолжит прогрессировать.

Этот сезон складывается для Рэшфорда не толь ярко, как заключительные месяцы прошлого, однако моментами воспитанник "красных дьяволов" продолжает демонстрировать свой незаурядный талант — как это было в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси", когда Маркус открыл счет и вообще показал отличную игру.



Теперь на счету 19-летнего Рэшфорда уже девять голов, которые он забил при всего 14 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги. По мнению Дармиана, у нападающего есть все задатки игрока топ-уровня.



"Думаю, Маркус — отличный игрок. Он по-прежнему очень, очень молод, но уже очень важен для нас. Обладая таким мастерством, он сможет стать одним из лучших и самых важных игроков в мире".



"Думаю, он очень хорош в каждом аспекте игры, у него очень хороший удар, движение, скорость. Иногда у нападающих бывают периоды, когда они не забивают, но я надеюсь, что он продолжит это делать и поможет команде добиться поставленных целей", — цитирует Дармиана Sky Sports.