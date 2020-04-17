Дармиан: "Рэшфорд сможет стать одним из лучших игроков в мире"

Маттео Дармиан Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармин уверен, что его юный партнер по команде Маркус Рэшфорд сможет стать одним из лучших игроков мира, если продолжит прогрессировать.

Этот сезон складывается для Рэшфорда не толь ярко, как заключительные месяцы прошлого, однако моментами воспитанник "красных дьяволов" продолжает демонстрировать свой незаурядный талант — как это было в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси", когда Маркус открыл счет и вообще показал отличную игру.

Теперь на счету 19-летнего Рэшфорда уже девять голов, которые он забил при всего 14 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги. По мнению Дармиана, у нападающего есть все задатки игрока топ-уровня.

"Думаю, Маркус — отличный игрок. Он по-прежнему очень, очень молод, но уже очень важен для нас. Обладая таким мастерством, он сможет стать одним из лучших и самых важных игроков в мире".

"Думаю, он очень хорош в каждом аспекте игры, у него очень хороший удар, движение, скорость. Иногда у нападающих бывают периоды, когда они не забивают, но я надеюсь, что он продолжит это делать и поможет команде добиться поставленных целей", — цитирует Дармиана Sky Sports.


Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 19:05

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  1. fc-zenit 17.04.2017 19:56 # fc-zenit
    Это вряд-ли. Скорее станет очередным анусаем. Ему так же скумо6ляди лимонили, в итоге рипнулся посан.

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  2. division 17.04.2017 19:36 # division
    Доооо, учитывая как Мавр умеет работать с молодежью и скольких мировых талантов он просрал из-за своей упертости

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  3. stepan-jam-boss 17.04.2017 19:29 # stepan-jam-boss
    Каждый раз как пенсі начнут вылизывать очко Луизу или Канте смело кидайте видос как Рэшфорд их обоссывает

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  4. dred 17.04.2017 19:15 # dred
    Лишь бы не сглазили, а то каждый раз про молодых звезд так говорят

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