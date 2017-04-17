Коста рассказал, почему хотел покинуть "Челси"
Нападающий "Челси" Диего Коста подтвердил, что хотел вернуться в "Атлетико" прошлым летом - из-за сурового отношения судей и FA.
На протяжении всех трех сезонов, что Коста выступает на "Стэмфорд Бридж", испанец не скрывает, что чувствует себя не в своей тарелке в Лондоне, и при каждом удобном случае порывается уйти из "Челси".
Прошлым летом Диего был в шаге от возвращения в "Атлетико" - испанца настолько разозлили бесконечные дисквалификации, что он настаивал на смене клуба. Только в последний момент нападающего убедили остаться.
"В Испании я действовал в аналогичной манере, но мне ничего за это не было. В Англии же что-то происходит, и кого наказывают? Меня. Кого снова дисквалифицировали на три матча? Меня. Я был взбешен, меня все раздражало".
"Они хотят, чтобы Премьер-Лига считалась лучшей лигой в мире, но за любой жесткий подкат здесь следует дисквалификация на три игры. Именно из-за этого я хотел покинуть "Челси" летом и вернуться в "Атлетико". Мне казалось, что в Англии мне просто не дают играть", - цитирует Косту Evening Standard.
17.04.2017 18:00
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Чесно говоря.....бесит его его манера поведения. Да и мяч у него должен находиться не больше 1 секунды.. если 2 то потеряет в 90% случаях.
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Просто ты собака дикая вот и все
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Тупарь. Просто играть не хочет норм. Ему бы с неймаром симулировать. И беситься в подкатах жестких когда мяч отобрать не может нормально
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