Президент "Торино" недоволен игрой Харта

Джо Харт Президент "Торино" Урбано Каиро раскритиковал голкипера Джо Харта за очередную результативную ошибку.

Только на прошлой неделе рулевой "Торино" Синиша Михайлович подтвердил, что его клуб не сможет выкупить трансфер Харта у "Манчестер Сити", однако готов повторно арендовать 29-летнего голкипера.

Реакция Каиро на результативную ошибку Джо в матче с "Кротоне" - уже пятую в этом в сезоне - намекает на то, что "Торино" может поменять свои планы в отношении вратаря.

"В последнее время о Джо ходит слишком много разговоров. С тех пор, как это началось, он заметно сдал и показывает игру гораздо менее высокого качества, чем раньше. Это уже третий раз, когда мы пропускаем гол после ошибки Джо на выходе", - цитирует Каиро ESPN.



Метки Манчестер Сити, Торино, Харт

Автор foxmcfc   

Дата 17.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1408

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. havedriven 17.04.2017 18:00 # havedriven
    Норм вратарь. Потом возьмет кто а остальные будут насасывать что не взяли когда шанс был

    (ответить)

  2. phil-neville 17.04.2017 17:39 # phil-neville
    какие же лохи в ливерке, харт для них самое то

    (ответить)

  3. van-der-slav 17.04.2017 17:12 # van-der-slav
    норм воротчик а все гнобят, даже в ливерпуль брать не хотят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: