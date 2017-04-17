Президент "Торино" недоволен игрой Харта
Президент "Торино" Урбано Каиро раскритиковал голкипера Джо Харта за очередную результативную ошибку.
Только на прошлой неделе рулевой "Торино" Синиша Михайлович подтвердил, что его клуб не сможет выкупить трансфер Харта у "Манчестер Сити", однако готов повторно арендовать 29-летнего голкипера.
Реакция Каиро на результативную ошибку Джо в матче с "Кротоне" - уже пятую в этом в сезоне - намекает на то, что "Торино" может поменять свои планы в отношении вратаря.
"В последнее время о Джо ходит слишком много разговоров. С тех пор, как это началось, он заметно сдал и показывает игру гораздо менее высокого качества, чем раньше. Это уже третий раз, когда мы пропускаем гол после ошибки Джо на выходе", - цитирует Каиро ESPN.
17.04.2017 17:00
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Последние комментарии:
Норм вратарь. Потом возьмет кто а остальные будут насасывать что не взяли когда шанс был
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какие же лохи в ливерке, харт для них самое то
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норм воротчик а все гнобят, даже в ливерпуль брать не хотят
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