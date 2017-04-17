Семь задач на лето для "Арсенала"

"Арсенал" во второй половине сезона 2016/17 выглядит командой, находящейся в подвешенном состоянии — туманно будущее Арсена Венгера, непонятна ситуация с контрактами целого ряда игроков, в том числе самых высокооплачиваемых — Озила и Санчеса, есть слухи о возможных перестановках на руководящих постах и появлении новой должности — спортивного директора. Вашему вниманию — возможный план перестройки клуба.

Вне зависимости от того, останется или уйдет Арсен Венгер, в "Арсенале" нужно менять многое. Все эти акции протеста с требованием ухода Венгера и неопределенность по будущему Озила и Санчеса создают турбулентную атмосферу на "Эмирейтс", которая просто кричит — так дальше жить нельзя!



Но современный футбол — достаточно сложная штука, и одной смены менеджера тут не всегда достаточно для того, чтобы изменилось направление развития клуба. Существует немало вещей, которые нужно сделать, чтобы "канониры" смогли оправдать ожидания болельщиков, уверенных в том, что команда слишком долго обходится без побед в чемпионате и Лиге Чемпионов.



Ниже приведен план из семи пунктов, которые нужно реализовать "Арсеналу" с Венгером или без него.



Прекратить работать с верой в лучший сценарий



Игроки получают травмы. Форма имеет свойство меняться по ходу сезона. Игроки с перманентными проблемами со здоровьем, вроде Санти Касорлы, не способны провести полноценный сезон на одном уровне. Молодые игроки не всегда понимают, каков их истинный потенциал. Иногда средние или переоцененные футболисты остаются в команде только из-за хорошего к ним отношения менеджера, который не способен признать, что они не тянут на уровень "Арсенала".



С "Арсеналом" происходит одна и та же история из года в год — в межсезонье случается перезагрузка, и команда подходит к новому сезону с оптимизмом, который граничит с наивностью. В клубе, кажется, просто ждут, что когда-то все сложится, как надо — Касорла будет оставаться в оптимальной форме, команда будет понимать это и вообще — все будет хорошо.



Нужно быть честными с сами собой — Санти Касорла сыграл всего 23 полных матча в Премьер-Лиге за два последних сезона. Клубу нужно больше контроля, честности и откровенности в оценке происходящего — своих сильных и слабых качеств — как технических, так и психологических. Как можно было допустить то, что Озил и Санчес вошли в сезон с мыслями о том, что будет дальше с их контрактами? Почему никто не занимался этим раньше и не понимал, что неопределенность в этом вопросе повлияет на обстановку в раздевалке? В "Арсенале" слишком много того, что оставлено на "авось"...



Разрушить тактический план и начать все заново



Без Касорлы "Арсенал" не слишком удачно играет в 4-2-3-1. Эта схема хороша для команды, когда есть Санти, и он может руководить игрой из глубины, начиная атаки и связывая игру команды как клей, но если его нет — начинаются проблемы.



Вместо того, чтобы постоянно искать игроков, которые могут оживить схему, почему бы не попробовать что-то новое, что подойдет другим игрокам команды? Гранит Джака был подписан летом 2016 года, и, кажется, ему лучше подходит вариант с тремя полузащитниками — схема, которая работает с Окслейд-Чемберленом, когда он играет в середине поля.

Вне зависимости от того, кто будет руководить "Арсеналом" в следующем сезоне, эта команда нуждается в чем-то новом. Антонио Конте и Маурисио Почеттино показали, что смелый план и тактическая гибкость могут встряхнуть команду не меньше, чем кадровые перестановки.



Совет должен выполнять свою работу или уступить место болельщикам



Венгер слишком силен, но это не новость. Даже если он покинет "Арсенал", в клубе есть проблемы со структурой над менеджером. Кто будет контролировать работу тренера и анализировать ее? Кто может дать экспертную оценку тому, что происходит на тренировках?



В 2011 году исполнительный директор Иван Газидис сообщил Трасту Болельщиков "Арсенала": "Арсен подотчетен болельщикам — они в конечном счете оценивают его работу. Если отношения между болельщиками и менеджером испортятся, и ничего не изменится длительное время — это будет неприемлемым".



Газидис переложил ответственность за то, что Венгер до сих пор находится в клубе, на болельщиков, но сейчас ситуация изменилась — они как раз в большинстве своем за то, чтобы Арсен ушел. Главная проблема в том, что ничего не решает ни Газидис, ни болельщики — на самом деле Венгер подотчетен только Стэну Кроенке, а того пока что все устраивает. Если Газидис не способен правильно оценивать работу Венгера — он может уступить эту роль Трасту Болельщиков.



Нужна конкурентная среда в команде и справедливая оценка отдачи игроков



По каким причинам Франсис Кокелен все еще выходит в основе "Арсенала"? Без Касорлы, прикрывающего его, он бесполезен. Почему в свое время Джеку Уилшеру и Аарону Рэмси никто не сообщил, что пора или же прогрессировать или уходить? В случае с Уилшером — почему этот момент наступил так поздно?



Вера в игроков — это, конечно, красиво, но слишком часто оказывается, что игроков, которые пользуются добротой и лояльностью Венгера, в составе команды слишком много. Менеджер должен постоянно требовать от своих игроков большего. Посмотрите, как управляет мозгами Люка Шоу Моуриньо, и сравните это с тем, как Венгер допустил, что один из лучших крайних защитников Англии прошлого сезона Беллерин стал регрессировать.



Одна из проблем "Арсенала" в том, что здесь есть игроки, которые понимают — они окажутся в основе в какой бы форме ни находились. А если даже Венгер оставит кого-то на скамейке — эта акция продлится не больше недели. Единственный игрок, к которому мсье Арсен сейчас действительно строг, это Оливье Жиру, но тут как раз такое отношение сложно назвать справедливым, если оценить вклад француза в результаты команды в этом сезоне. Без его голов на последних минутах "Арсенал" был бы на месте "Стоука", а то и ниже — это факт.



"Арсеналу" необходимо менять культуру отношений между игроками и менеджером, атмосферу в раздевалке, нужно больше прессинга и конкуренции, более высокие стандарты в игре на поле и отдаче игроков, но это вряд ли способен обеспечить нынешний менеджер.



"Арсеналу" нужен спортивный директор



На уровне зала заседаний необходимо больше опыта и знаний. В теории босс Венгера — это Иван Газидис, но учитывая то, сколь важную роль сыграл Венгер в приеме его на работу, сложно требовать от Газидиса адекватной оценки работы француза. В "Арсенале" до сих пор нет фигуры, которая могла бы быть противовесом Венгеру.



Совсем не случайно, что успешный период работы Венгера в "Арсенале" пришелся на то время, когда рядом с ним был Дэвид Дейн — ему хватало авторитета ставить под сомнения некоторые решения менеджера, сотрудничать с ним в принятии решений по трансферам, а также оказывать ему поддержку, когда это было необходимо. Сейчас такого мудрого человека, имеющего влияние на Венгера и способного защитить его не только от других, но в первую очередь от самого себя, нет и в помине.



Ходят слухи, что в "Арсенале" может появиться должность спортивного директора, и с этим нужно разобраться как можно скорее, чтобы межсезонье команда проводила уже с пониманием того как будет выстроена работа по трансферам. Но тут, вероятно, многое зависит от решения совета директоров по Венгеру — если Арсен останется, то спортдиром будет Марк Овермарс, а вот если уйдет — вероятно, придет Михаэль Цорк, а следом за ним или вместе с ним — Томас Тухель. Даже если Цорк придет без Тухеля, будет понятно, кто сменит Венгера через сезон-второй.



Перестроить защиту



Приход Петра Чеха должен был окончательно решить проблемы "Арсенала" с обороной, но сейчас у него нет добротного дублера. Давид Оспина — не вратарь для клуба из топ-4. Те, кто верит, что возвращение Войцеха Щесны решит эту проблему, должны помнить насколько это непредсказуемый и экстремальный голкипер.



Но вратарь — это не главная проблема, пока есть Чех. Очевидно, что "Арсеналу" нужен новый левый защитник, так как Начо Монреаль — это также не игрок –топ-уровня, а Киран Гиббс уж тем более им не станет.



Проблема еще и в незаменимости Лорана Кошельны, которую можно было хорошо прочувствовать в момент его ухода с поля в матче с "Баварией" — без француза оборона "Арсенала" превращается в проходной двор, и даже если Шкодран Мустафи продолжит прогрессировать, к чему есть предпосылки, нужен еще один толковый центральный защитник для подстраховки.



Освежить тренерский штаб



Венгер никогда не был тактиком. Когда он смог настроить команду на то, чтобы она иногда играла вторым номером против больших команд, это был пик его тактической мысли, но на это ушло несколько лет. А уж о том, как он решил не так давно сыграть в direct-style, без слез смотреть было невозможно.



Венгер силен в том, чтобы поставить игру в атаке группе технически одаренных игроков, доведя их взаимодействия до автоматизма на уровень телепатической связи, дать им свободу творчества и импровизации, но он никогда не был хорош в построении защиты. Проблема и в том, что соперники научились справляться с атакующими полузащитниками "Арсенала". Теперь для того, чтобы быть конкурентоспособными, "канонирам" нужно находиться на пике формы и возможностей, что бывает крайне редко.



Если придет новый менеджер, проблема со свежими идеями и новым подходом к тренировкам отпадет сама собой, так как он приведет с собой свою команду. Если же Венгер останется, ему стоит последовать примеру сэра Алекса, который не постеснялся приглашать тактических помощников, когда понял, что сам не очень силен в этом компоненте.



Карлуш Кейруш получил широкое признание как человек, приложивший руку к изменению менталитета клуба в Европе, а Майк Фелан и Рене Меленстен взяли на себя ответственность за работу с командой на тренировках. У Венгера есть Стивен Боулд, но, возможно, нужен кто-то еще, чей инновационный взгляд на вещи помог бы Арсену Венгеру сохранить свои принципы, но сделать команду более современной?



Слишком часто "Арсенал" оказывается неподготовленным против команд из топ-6, и не потому ли Венгер так часто проигрывает Моуриньо, что у того есть целая команда верных помощников, а Венгер все еще работает по старинке?



Сергей Бабарика, по материалам Squawka.com, специально для FAPL.ru