Бензема зазывает Азара в "Реал"
Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что приобретение Эдена Азара будет выгодным вложением денег для "сливочных".
Несмотря на то, что Азара связывает долгосрочный контракт с "синими", а сам бельгиец не помышляет об уходе из клуба, слухи продолжают сватать 26-летнего плеймейкера в Мадрид.
Соответствующая информация добралась даже до игроков "Реала", которые будут явно не против видеть Эдена на "Сантьяго Бернабеу". Бензема уверен, что покупка Азара стала бы выгодным вложением денег для "сливочных".
"Я не читал об этом в прессе, но очевидно, что Эден – очень хороший игрок. Уверен, он будет хорошим подписанием для нас", - приводит слова Бензема Telefoot.
17.04.2017 15:00
Просмотров: 685
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пенсзема сам там чье то место занимает, а еще кукакрекает чота
(ответить)
На понижение пойдет. Из кармана Эрреры в какой-то реал.
(ответить)
Видать Каримка в Арс собрался
(ответить)
Не заиграет
(ответить)
отработанный материал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий