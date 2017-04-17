Бензема зазывает Азара в "Реал"

Эден Азар Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что приобретение Эдена Азара будет выгодным вложением денег для "сливочных".

Несмотря на то, что Азара связывает долгосрочный контракт с "синими", а сам бельгиец не помышляет об уходе из клуба, слухи продолжают сватать 26-летнего плеймейкера в Мадрид.

Соответствующая информация добралась даже до игроков "Реала", которые будут явно не против видеть Эдена на "Сантьяго Бернабеу". Бензема уверен, что покупка Азара стала бы выгодным вложением денег для "сливочных".

"Я не читал об этом в прессе, но очевидно, что Эден – очень хороший игрок. Уверен, он будет хорошим подписанием для нас", - приводит слова Бензема Telefoot.



Метки Азар, Бензема, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.04.2017 15:00

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  1. j-silver 17.04.2017 15:50 # j-silver
    пенсзема сам там чье то место занимает, а еще кукакрекает чота

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  2. chev11 17.04.2017 15:31 # chev11
    На понижение пойдет. Из кармана Эрреры в какой-то реал.

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  3. chelsea-69 17.04.2017 15:25 # chelsea-69
    Видать Каримка в Арс собрался

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  4. heyoung 17.04.2017 15:14 # heyoung
    Не заиграет

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  5. skorseze 17.04.2017 15:12 # skorseze
    отработанный материал

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