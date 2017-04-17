33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 17 апреля поединком "Мидлсбро" и "Арсенала" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МИДЛСБРО — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Возможно, Арсен Венгер чувствует, что находится в беде. Но кто по-настоящему в беде, так это "Мидлсбро", чьи ожидания относительно увольнения Айтора Каранки с поста главного тренера не оправдались. "Речники" по-прежнему не знают побед с 17 декабря в рамках Премьер-Лиги, прямым курсом двигаясь в Чемпионшип, и такого рода соперник видится идеальным для "канониров", чтобы подняться с седьмой позиции, на которой они оказались после матчей конкурентов, синхронно взявших по три очка. "Арсенал" забивал в каждом из 13 последних выездов к "Боро" в рамках Премьер-Лиги, но в четырех последних не добивался побед.



Капитан "Мидлсбро" Джордж Френд успел залечил икроножную мышцу. Гастон Рамирес восстановился после травмы лодыжки. Вне игры лишь Калум Чемберс, которому не позволит выйти на поле арендное соглашение.



После двух матчей отсутствия с травмой ахилла возвращается защитник "Арсенала" Лоран Косьелни. Имеет шансы на возвращение и Петр Чех, но Давид Оспина и Лукас Перес остаются в лазарете.