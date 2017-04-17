33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Лоран Косьелни и Альваро Негредо В понедельник 17 апреля поединком "Мидлсбро" и "Арсенала" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МИДЛСБРО — АРСЕНАЛ 22:00 Онлайн-трансляция

Возможно, Арсен Венгер чувствует, что находится в беде. Но кто по-настоящему в беде, так это "Мидлсбро", чьи ожидания относительно увольнения Айтора Каранки с поста главного тренера не оправдались. "Речники" по-прежнему не знают побед с 17 декабря в рамках Премьер-Лиги, прямым курсом двигаясь в Чемпионшип, и такого рода соперник видится идеальным для "канониров", чтобы подняться с седьмой позиции, на которой они оказались после матчей конкурентов, синхронно взявших по три очка. "Арсенал" забивал в каждом из 13 последних выездов к "Боро" в рамках Премьер-Лиги, но в четырех последних не добивался побед.

Капитан "Мидлсбро" Джордж Френд успел залечил икроножную мышцу. Гастон Рамирес восстановился после травмы лодыжки. Вне игры лишь Калум Чемберс, которому не позволит выйти на поле арендное соглашение.

После двух матчей отсутствия с травмой ахилла возвращается защитник "Арсенала" Лоран Косьелни. Имеет шансы на возвращение и Петр Чех, но Давид Оспина и Лукас Перес остаются в лазарете.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 956

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Последние комментарии:




  1. dimon70 17.04.2017 15:05 # dimon70
    матч за 6 очков

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  2. atyrau-mu 17.04.2017 14:45 # atyrau-mu
    я вернулся...почти 4 года не был сайте

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  3. imf-tau 17.04.2017 14:33 # imf-tau
    Даже не новость дня, одобряю, кто такое смотреть будет?

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  4. fc-zenit 17.04.2017 14:26 # fc-zenit
    Только самые опущенные пидopы будут смотреть этот матч.

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  5. knvlay 17.04.2017 14:14 # knvlay
    боро изи

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  6. spartakk 17.04.2017 14:07 # spartakk
    Боро легчайше порвет очко
    вопрос только кому

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  7. pistolero-lfc 17.04.2017 14:03 # pistolero-lfc
    скучный матч будет

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  8. mancunia-planet 17.04.2017 14:02 # mancunia-planet
    Арсенал с форой - 3

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  9. j-silver 17.04.2017 14:01 # j-silver
    ничейка?

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