Невилл считает состав "Челси" зыбким

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл удивлен, что потеря одного футболиста может настолько сильно отразиться на игре "Челси".

Накануне рулевой "синих" Антонио Конте не смог выставить на левый фланг обороны Маркоса Алонсо – тот сослался на болезнь. Без испанца "Челси" провел провальный матч против "Манчестер Юнайтед", уступив на "Олд Траффорд" со счетом 0:2.



Невилл остался удивлен тем, что потеря одного-единственного игрока может так негативно отразиться на выступлении лидера Премьер-Лиги.



"Если бы они потеряли Азара или Косту, я бы сказал, что это достаточно серьезные потери. Но они потеряли Алонсо: хорошего левого защитника, но далеко не Роберто Карлоса! Я удивлен, что они могут так развалиться".



"Да, отсутствие Алонсо с его великолепной левой ногой вносит дисбаланс, в этом нет сомнений. Но меня беспокоит, что потеря одного основного игрока так сильно отражается на "Челси", - сообщил Невилл Sky Sports.