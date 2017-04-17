Анри: "Арсенал" потерял привлекательность для игроков топ-уровня"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что его клуб перестал быть привлекательным для игроков топ-уровня.

К сегодняшнему матчу против "Мидлсбро" "канониры" подходят только на седьмом месте в Премьер-Лиге, серьезно рискуя остаться за пределами топ-4 к финишу сезона — впервые за все время работы Арсена Венгера в клубе.



Анри считает, что грядущим летом "Арсеналу" будет сложно привлекать по-настоящему звездных игроков, но участие в Лиге Чемпионов — это вовсе не главный фактор.



"Будучи фанатом "Арсенала", меня убивает такое говорить, но мой старый клуб более не является привлекательным направлением для игроков самого, самого высокого уровня. Зачем ведущим игрокам, которые способны проявить себя в Премьер-Лиге и сделать "Арсенал" сильнее, ехать на "Эмирейтс"?



"Непопадание в Лигу Чемпионов не помешало "Челси" заполучить Нголо Канте из "Лестера" прошлым летом. Это не помешало "Манчестер Юнайтед" заполучить Златана Ибрагимовича. Канте был одной из наиболее желанных целей на рынке прошлым летом — и он выбрал "Челси", а не "Арсенал", который тоже хотел его".



"Чтобы снова стать привлекательными, они должны снова выигрывать трофеи. Лучшие игроки мира хотят участвовать в главном европейском соревновании, но одного этого недостаточно для привлечения звезд того уровня, в которых отчаянно нуждается "Арсенал" — им нужны трофеи", — пишет Анри в своей колонке в The Sun.