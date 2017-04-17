Анри: "Арсенал" потерял привлекательность для игроков топ-уровня"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что его клуб перестал быть привлекательным для игроков топ-уровня.
К сегодняшнему матчу против "Мидлсбро" "канониры" подходят только на седьмом месте в Премьер-Лиге, серьезно рискуя остаться за пределами топ-4 к финишу сезона — впервые за все время работы Арсена Венгера в клубе.
Анри считает, что грядущим летом "Арсеналу" будет сложно привлекать по-настоящему звездных игроков, но участие в Лиге Чемпионов — это вовсе не главный фактор.
"Будучи фанатом "Арсенала", меня убивает такое говорить, но мой старый клуб более не является привлекательным направлением для игроков самого, самого высокого уровня. Зачем ведущим игрокам, которые способны проявить себя в Премьер-Лиге и сделать "Арсенал" сильнее, ехать на "Эмирейтс"?
"Непопадание в Лигу Чемпионов не помешало "Челси" заполучить Нголо Канте из "Лестера" прошлым летом. Это не помешало "Манчестер Юнайтед" заполучить Златана Ибрагимовича. Канте был одной из наиболее желанных целей на рынке прошлым летом — и он выбрал "Челси", а не "Арсенал", который тоже хотел его".
"Чтобы снова стать привлекательными, они должны снова выигрывать трофеи. Лучшие игроки мира хотят участвовать в главном европейском соревновании, но одного этого недостаточно для привлечения звезд того уровня, в которых отчаянно нуждается "Арсенал" — им нужны трофеи", — пишет Анри в своей колонке в The Sun.
17.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
Норм легенда глуба писнул на своих же...
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это один из путей развития. если у тебя есть деньги - выписываешь чеки и привозишь игроков, которые сразу дадут эффект. а можно поступать как Тоттенхэм и при этом бороться за чемпионство и играть в ЛЧ - покупай игроков с большим потенциалом и выводи их на новый уровень игры.
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Арсенал таким был вообще? Озил и Санчес пришли точно не выигрывать трофеи, они просто оказались не нужны своим бывшим командам. Обычно от туда уходят за трофеями, Генри, РВП, Цеск, Насри и многие другие не дадут соврать )
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Обратная сторона медали помимо трофеев это деньги. В первую очередь футболисты это наемники, а наемникам надо платить хорошие деньги. Арсенал всегда жопился на норм контракты, потому и проебывал своих звезд.
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шарит,однако
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