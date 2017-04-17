Кейн надеется нанести еще один психологический удар по "Челси"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда может нанести еще один психологический удар по "Челси", победив своего конкурента в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу.
В минувший уикенд "синие" дрогнули под давлением, которому их подвергли "шпоры", и теперь между двумя первыми командами Премьер-Лиги всего четыре очка разницы, что обещает очень интересную концовку сезона.
А уже в субботу "Тоттенхэм" и "Челси" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли", чтобы поспорить за выход в финал Кубка Англии. Кейн видит в этом возможность усугубить психологическое состояние конкурента, едва перенесшего поражение от "Манчестер Юнайтед".
"Победа над ними была бы очень важна в психологическом плане. Конечно, это другое соревнование, поэтому тяжело делать какие-либо прогнозы, но это большой матч для нас, большой матч для клуба. Это полуфинал огромной важности, и никогда не знаешь, как его результат может на тебя повлиять".
"Если мы выиграем через неделю, это может поселить в их разуме еще большие сомнения насчет завоевания титула Премьер-Лиги. Однако мы не в силах контролировать мысли "Челси", — приводит слова Кейна Sky Sports.
17.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
Пусть Кейн посмотрит на свое расписание. :)
Подряд три дерби, 4 выездных игры из 6 оставшихся.
У Челси следующие две игры сложные против Саутгемптона и Эвертона. А дальше 4 игры = 12 очков. Так что, не все так просто.
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Положи им трешку Харри
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Очень сильно сомневаюсь что шпоры не потеряют ни разу очки в последних 6 турах! Лестер, МЮ и Пэлас обязаны отнимать!
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таки посмотрим
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Блеать все такие радостные, думают все Челси слился...чемпик петухам...кубок сольём типа....а вот xyй...Конте нанесёт ответ, и закроет рты после того как вые6ет на Уэмбли Тоттенхэм...потом на классе доведёт все игры в чемпионате...причём получится что Тоттенхэм пи3данется сам психологически....прое6ав все свои матчи, ну может наберут то очко...Ливерпуль будет вторым....
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Если Леви забашляет Конте , то возможно Челси и сольется из КА , но это будет скорее поднятие настроения ТТХ чем психологический удар по Челси .
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Кейн > Лукаку
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Наивный глупец.
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Можно им еще в раздевалке насрать
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Докукарекаетесь.
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Не знаю не знаю, по моему они будут очень злые Кейн.
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