Кейн надеется нанести еще один психологический удар по "Челси"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда может нанести еще один психологический удар по "Челси", победив своего конкурента в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу.

В минувший уикенд "синие" дрогнули под давлением, которому их подвергли "шпоры", и теперь между двумя первыми командами Премьер-Лиги всего четыре очка разницы, что обещает очень интересную концовку сезона.

А уже в субботу "Тоттенхэм" и "Челси" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли", чтобы поспорить за выход в финал Кубка Англии. Кейн видит в этом возможность усугубить психологическое состояние конкурента, едва перенесшего поражение от "Манчестер Юнайтед".

"Победа над ними была бы очень важна в психологическом плане. Конечно, это другое соревнование, поэтому тяжело делать какие-либо прогнозы, но это большой матч для нас, большой матч для клуба. Это полуфинал огромной важности, и никогда не знаешь, как его результат может на тебя повлиять".

"Если мы выиграем через неделю, это может поселить в их разуме еще большие сомнения насчет завоевания титула Премьер-Лиги. Однако мы не в силах контролировать мысли "Челси", — приводит слова Кейна Sky Sports.


Метки Кейн, Кубок Англии, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. vladi 17.04.2017 12:57 # vladi
    Пусть Кейн посмотрит на свое расписание. :)
    Подряд три дерби, 4 выездных игры из 6 оставшихся.
    У Челси следующие две игры сложные против Саутгемптона и Эвертона. А дальше 4 игры = 12 очков. Так что, не все так просто.

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  2. edgarkuznetsov 17.04.2017 12:14 # edgarkuznetsov
    Положи им трешку Харри

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  3. beatboy 17.04.2017 12:11 # beatboy
    26 апреля 2017
    Кристал Пэлас vs. Тоттенхэм
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    Халл vs. Тоттенхэм
    30 мая 2017
    Лестер vs. Тоттенхэм

    Очень сильно сомневаюсь что шпоры не потеряют ни разу очки в последних 6 турах! Лестер, МЮ и Пэлас обязаны отнимать!

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  4. dimon70 17.04.2017 12:06 # dimon70
    таки посмотрим

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  5. chelsealondon 17.04.2017 11:47 # chelsealondon
    Блеать все такие радостные, думают все Челси слился...чемпик петухам...кубок сольём типа....а вот xyй...Конте нанесёт ответ, и закроет рты после того как вые6ет на Уэмбли Тоттенхэм...потом на классе доведёт все игры в чемпионате...причём получится что Тоттенхэм пи3данется сам психологически....прое6ав все свои матчи, ну может наберут то очко...Ливерпуль будет вторым....

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  6. bluebload 17.04.2017 11:40 # bluebload
    Если Леви забашляет Конте , то возможно Челси и сольется из КА , но это будет скорее поднятие настроения ТТХ чем психологический удар по Челси .

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  7. pistolero-lfc 17.04.2017 11:31 # pistolero-lfc
    Кейн > Лукаку

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  8. reeker 17.04.2017 11:26 # reeker
    Наивный глупец.

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  9. dragonishka 17.04.2017 11:14 # dragonishka
    Можно им еще в раздевалке насрать

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  10. kazakh 17.04.2017 11:14 # kazakh
    Докукарекаетесь.

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  11. boavista 17.04.2017 11:06 # boavista
    Не знаю не знаю, по моему они будут очень злые Кейн.

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