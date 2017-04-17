Кейн надеется нанести еще один психологический удар по "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда может нанести еще один психологический удар по "Челси", победив своего конкурента в полуфинале Кубка Англии в следующую субботу.

В минувший уикенд "синие" дрогнули под давлением, которому их подвергли "шпоры", и теперь между двумя первыми командами Премьер-Лиги всего четыре очка разницы, что обещает очень интересную концовку сезона.



А уже в субботу "Тоттенхэм" и "Челси" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли", чтобы поспорить за выход в финал Кубка Англии. Кейн видит в этом возможность усугубить психологическое состояние конкурента, едва перенесшего поражение от "Манчестер Юнайтед".



"Победа над ними была бы очень важна в психологическом плане. Конечно, это другое соревнование, поэтому тяжело делать какие-либо прогнозы, но это большой матч для нас, большой матч для клуба. Это полуфинал огромной важности, и никогда не знаешь, как его результат может на тебя повлиять".



"Если мы выиграем через неделю, это может поселить в их разуме еще большие сомнения насчет завоевания титула Премьер-Лиги. Однако мы не в силах контролировать мысли "Челси", — приводит слова Кейна Sky Sports.