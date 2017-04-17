Венгер считает, что Беллерина критикуют несправедливо

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал фанатов своего клуба оставить в покое защитника Эктора Беллерина, объяснив спад в игре своего подопечного последствиями перенесенной травмы.

Молодой испанец демонстрировал яркий футбол на старте этого сезона, пока в начале ноября не получил травму лодыжки и не пропустил пять недель. С тех пор, как Эктор вернулся в строй, он не похож сам на себя.



В проигранном матче против "Кристал Пэлас" неделю назад (3:0) Беллерин и вовсе был освистан собственными болельщиками, но Венгер находит это несправедливым.



"Считаю ли я несправедливым негатив фанатов в адрес Беллерина? Думаю, да, потому что этот парень абсолютно предан "Арсеналу" и хочет добиваться успеха. Он готов играть через боль, и да, я считаю это несправедливым".



"Он так и не вернулся на свой лучший уровень с момента травмы в ноябре. Думаю, длительное время лодыжка продолжала доставлять ему проблемы. У тебя появляются вредные привычки, и ты забываешь делать свою работу, которая в первую очередь состоит в том, чтобы обороняться и выигрывать единоборства, потому что ты себя немного бережешь".



"Затем ты осознаешь, что должен вернуться на свой уровень, и я думаю, сейчас он снова старается на этом сосредоточиться — на том, чтобы хорошо обороняться. После этого он сможет давать нашей игре чуть больше. Я согласен с тем, что некоторое время он не был Эктором Беллерином, которого мы видели на старте сезона", — цитирует Венгера The Guardian.