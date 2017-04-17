Колашинац выберет между "Арсеналом" и "Миланом"

Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац пока не давал согласия на переход в "Арсенал", но в течение этой недели примет решение, продолжит он свою карьеру у "канониров" или в "Милане".

Напомним, на прошлой неделе в боснийской прессе появилась информация, что Колашинац уже заключил предварительный контракт с "Арсеналом" и 1 июля, после истечения своего трудового договора в Гельзинкирхене, официально присоединится к лондонскому клубу.



Однако в эфире боснийского телеканала N1 Sarajevo отец 23-летнего защитника опроверг эту информацию. По словам Колашинаца-старшего, Сеаду предстоит сделать выбор между "Арсеналом" и "Миланом".



"На следующей неделе мы все решим", — пояснил Колашинац-старший.