Колашинац выберет между "Арсеналом" и "Миланом"
Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац пока не давал согласия на переход в "Арсенал", но в течение этой недели примет решение, продолжит он свою карьеру у "канониров" или в "Милане".
Напомним, на прошлой неделе в боснийской прессе появилась информация, что Колашинац уже заключил предварительный контракт с "Арсеналом" и 1 июля, после истечения своего трудового договора в Гельзинкирхене, официально присоединится к лондонскому клубу.
Однако в эфире боснийского телеканала N1 Sarajevo отец 23-летнего защитника опроверг эту информацию. По словам Колашинаца-старшего, Сеаду предстоит сделать выбор между "Арсеналом" и "Миланом".
"На следующей неделе мы все решим", — пояснил Колашинац-старший.
17.04.2017 09:00
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Ну и выбор, два обоссаных недоклуба
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кто это?
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проведет шершавым по аснлу
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Ну конечно надо выбрать Клуб с историей
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