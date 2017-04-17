Колашинац выберет между "Арсеналом" и "Миланом"

Сеад Колашинац Левый защитник "Шальке-04" Сеад Колашинац пока не давал согласия на переход в "Арсенал", но в течение этой недели примет решение, продолжит он свою карьеру у "канониров" или в "Милане".

Напомним, на прошлой неделе в боснийской прессе появилась информация, что Колашинац уже заключил предварительный контракт с "Арсеналом" и 1 июля, после истечения своего трудового договора в Гельзинкирхене, официально присоединится к лондонскому клубу.

Однако в эфире боснийского телеканала N1 Sarajevo отец 23-летнего защитника опроверг эту информацию. По словам Колашинаца-старшего, Сеаду предстоит сделать выбор между "Арсеналом" и "Миланом".

"На следующей неделе мы все решим", — пояснил Колашинац-старший.


Метки Арсенал, Колашинац, Милан, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 661

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  1. knvlay 17.04.2017 10:26 # knvlay
    Ну и выбор, два обоссаных недоклуба

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  2. sobersid 17.04.2017 09:18 # sobersid
    кто это?

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  3. fc-zenit 17.04.2017 09:03 # fc-zenit
    проведет шершавым по аснлу

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  4. ruslan19930611 17.04.2017 09:01 # ruslan19930611
    Ну конечно надо выбрать Клуб с историей

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