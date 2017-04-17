Конте назвал "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что в данный момент лучшей командой Премьер-Лиги является "Тоттенхэм".

В последние недели "шпоры" демонстрируют впечатляющий футбол, особенно в домашних матчах. Их победа 4:0 над "Борнмутом" в субботу стала седьмой кряду в рамках Премьер-Лиги.



В то же время "синие" весьма сбавили обороты и к сенсационному поражению от "Кристал Пэлас" дома накануне добавили проигрыш в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь между двумя лидирующими командами только четыре очка разницы, и Конте признает, что в данный момент "Тоттенхэм" смотрится предпочтительнее.



"Думаю, сейчас "Тоттенхэм" является лучшей командой, потому что они в хорошей форме и полны энтузиазма. Они чувствуют, что могут написать историю".



"За последнее время мы проиграли два матча, но это были два совершенно разных поражения. Против "Кристал Пэлас" мы не заслужили проиграть. Сегодня мы заслужили проиграть. Мы должны думать таким образом, что до конца сезона нас ждут шесть финалов. Лига открыта, и наши шансы выиграть титул составляют, наверное, 50 процентов. Мы должны осознавать это".



"Давление — это нормально. Я предпочитаю сражаться за титул под давлением. Нам повезло, что у нас есть давление. В прошлом сезоне "Челси" не испытывал давления. И занял 10-е место. Мы должны понимать это — в этом сезоне происходит нечто важнее. Мы отлично делает свою работу, учитывая произошедшее в прошлом сезоне", — цитирует Конте The Telegraph.