Конте назвал "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что в данный момент лучшей командой Премьер-Лиги является "Тоттенхэм".
В последние недели "шпоры" демонстрируют впечатляющий футбол, особенно в домашних матчах. Их победа 4:0 над "Борнмутом" в субботу стала седьмой кряду в рамках Премьер-Лиги.
В то же время "синие" весьма сбавили обороты и к сенсационному поражению от "Кристал Пэлас" дома накануне добавили проигрыш в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь между двумя лидирующими командами только четыре очка разницы, и Конте признает, что в данный момент "Тоттенхэм" смотрится предпочтительнее.
"Думаю, сейчас "Тоттенхэм" является лучшей командой, потому что они в хорошей форме и полны энтузиазма. Они чувствуют, что могут написать историю".
"За последнее время мы проиграли два матча, но это были два совершенно разных поражения. Против "Кристал Пэлас" мы не заслужили проиграть. Сегодня мы заслужили проиграть. Мы должны думать таким образом, что до конца сезона нас ждут шесть финалов. Лига открыта, и наши шансы выиграть титул составляют, наверное, 50 процентов. Мы должны осознавать это".
"Давление — это нормально. Я предпочитаю сражаться за титул под давлением. Нам повезло, что у нас есть давление. В прошлом сезоне "Челси" не испытывал давления. И занял 10-е место. Мы должны понимать это — в этом сезоне происходит нечто важнее. Мы отлично делает свою работу, учитывая произошедшее в прошлом сезоне", — цитирует Конте The Telegraph.
17.04.2017 08:00
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Последние комментарии:
ссыт сам на себя. норм
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https://cs7066.userapi.com/c635105/v635105980/17c3f/8u5fkbQvx_4.jpg
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У меня ментальная эрекция от вчерашней величественной победы. Все таки не надо было так жестко над синими издеваться. Эррера в очередной раз доказал что > Канте. Бедного нигера мало того что возил вчерашний школотрон, так еще и Янг стабильно игравший в основе в последний раз при Мойесе. Байи показал Луизу что такое образцовая игра центрального защитника.
Вах Вах красотища.
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Вялікдзень
Яйкі! Слава яйкам!
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для канониров мультос
http://gidonline.club/2017/04/balerina/
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17.04.2017 10:04 #
rap-woiska
Зaепись если ты гидроцефалией болеешь.
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Источник: http://fapl.ru/posts/54366/?c=1#c6339519
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17.04.2017 09:49 #
reeker
Ну вот если бы обыграли вонючий КП,то сейчас бы вообще в хуй не дули.А так придётся подуть ещё немного.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/54366/?c=1#c6339518
(ответить)
Хороший тренер. Просто не уровень для АПЛ. В Испании был бы в тройке.
(ответить)
Поплыл гуэмплен. Слабак.
(ответить)
30го мая Ислам принесёт победу Челси в АПЛ
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а че шелупонь повылезала? таблицу никто не видел?
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На данный момент лучшая команда апл красная помойка судя по комментам фапли
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По моему ЛФК лучше
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Ну вот если бы обыграли вонючий КП,то сейчас бы вообще в хуй не дули.А так придётся поволноваться ещё немного.
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вы тоже зае6ались читать бред sausage?
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из 6 оставшихся матчей проиграть можно 1.
проблемным может быть тiльки выезд в эвертон к их местной команде
но сука, это ж пенсы, которые умудрились на ровном месте соснуть кп и не разу не ударить в створ скуму. + дикая псина совсем с катушек слетела и не хочет в футбол, а хочет кусаться + матич уже посинел и начинает пахнуть + носатый дыркач опять нафейлить может и какую нить шару сам себе привезет
пздц кароче нах такой валидол то в конце
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астер ща придет, будет кукарекать что это не так.
по факту обоссанный грамотно обоссал парика, правда не так как арсенал 3-0 щелсе, но все равно на уровне, умеет же в нужное время подорвать пуканы.
ну и собственно как я и предсказывал
14.04.2017 12:01 # удалить
al-faarabi
я скажу что скам выиграет вас 2-0, ну ты понял
Источник: http://fapl.ru/posts/54303/?c=1#c6336735
(ответить)
форсаж 8 заепись просто
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конте потек. а все потому, что собаку бешенную не усыпил, пожалел. а она на людей опять кидаться начала
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На следующих выходных им еще играть между собой, шпоры разгромят синий биомусор и сократят отрыв до 1 очка.
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