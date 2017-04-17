Конте назвал "Тоттенхэм" лучшей командой Премьер-Лиги

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что в данный момент лучшей командой Премьер-Лиги является "Тоттенхэм".

В последние недели "шпоры" демонстрируют впечатляющий футбол, особенно в домашних матчах. Их победа 4:0 над "Борнмутом" в субботу стала седьмой кряду в рамках Премьер-Лиги.

В то же время "синие" весьма сбавили обороты и к сенсационному поражению от "Кристал Пэлас" дома накануне добавили проигрыш в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь между двумя лидирующими командами только четыре очка разницы, и Конте признает, что в данный момент "Тоттенхэм" смотрится предпочтительнее.

"Думаю, сейчас "Тоттенхэм" является лучшей командой, потому что они в хорошей форме и полны энтузиазма. Они чувствуют, что могут написать историю".

"За последнее время мы проиграли два матча, но это были два совершенно разных поражения. Против "Кристал Пэлас" мы не заслужили проиграть. Сегодня мы заслужили проиграть. Мы должны думать таким образом, что до конца сезона нас ждут шесть финалов. Лига открыта, и наши шансы выиграть титул составляют, наверное, 50 процентов. Мы должны осознавать это".

"Давление — это нормально. Я предпочитаю сражаться за титул под давлением. Нам повезло, что у нас есть давление. В прошлом сезоне "Челси" не испытывал давления. И занял 10-е место. Мы должны понимать это — в этом сезоне происходит нечто важнее. Мы отлично делает свою работу, учитывая произошедшее в прошлом сезоне", — цитирует Конте The Telegraph.


Метки Конте, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4227

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 17.04.2017 10:49 # narcot
    ссыт сам на себя. норм

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  2. moneymaker 17.04.2017 10:45 # moneymaker
    https://cs7066.userapi.com/c635105/v635105980/17c3f/8u5fkbQvx_4.jpg

    (ответить)

  3. stepan-jam-boss 17.04.2017 10:40 # stepan-jam-boss
    У меня ментальная эрекция от вчерашней величественной победы. Все таки не надо было так жестко над синими издеваться. Эррера в очередной раз доказал что > Канте. Бедного нигера мало того что возил вчерашний школотрон, так еще и Янг стабильно игравший в основе в последний раз при Мойесе. Байи показал Луизу что такое образцовая игра центрального защитника.

    Вах Вах красотища.

    (ответить)

  4. electric 17.04.2017 10:39 # electric
    Вялікдзень
    Яйкі! Слава яйкам!

    (ответить)

  5. spartakk 17.04.2017 10:39 # spartakk
    для канониров мультос

    http://gidonline.club/2017/04/balerina/

    (ответить)

  6. fakekafake 17.04.2017 10:34 # fakekafake
    17.04.2017 10:04 #
    rap-woiska

    Зaепись если ты гидроцефалией болеешь.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/54366/?c=1#c6339519

    (ответить)

  7. fakekafake 17.04.2017 10:33 # fakekafake
    17.04.2017 09:49 #
    reeker

    Ну вот если бы обыграли вонючий КП,то сейчас бы вообще в хуй не дули.А так придётся подуть ещё немного.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/54366/?c=1#c6339518

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  8. fakekafake 17.04.2017 10:32 # fakekafake
    Хороший тренер. Просто не уровень для АПЛ. В Испании был бы в тройке.

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  9. jokerz 17.04.2017 10:17 # jokerz
    Поплыл гуэмплен. Слабак.

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  10. cfc000000 17.04.2017 10:15 # cfc000000
    30го мая Ислам принесёт победу Челси в АПЛ

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  11. pauk 17.04.2017 10:12 # pauk
    а че шелупонь повылезала? таблицу никто не видел?

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  12. chebrec 17.04.2017 10:07 # chebrec
    На данный момент лучшая команда апл красная помойка судя по комментам фапли

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  13. lauda 17.04.2017 09:59 # lauda
    По моему ЛФК лучше

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  14. reeker 17.04.2017 09:49 # reeker
    Ну вот если бы обыграли вонючий КП,то сейчас бы вообще в хуй не дули.А так придётся поволноваться ещё немного.

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  15. al-faarabi 17.04.2017 09:47 # al-faarabi
    вы тоже зае6ались читать бред sausage?

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  16. j-silver 17.04.2017 09:45 # j-silver
    из 6 оставшихся матчей проиграть можно 1.
    проблемным может быть тiльки выезд в эвертон к их местной команде
    но сука, это ж пенсы, которые умудрились на ровном месте соснуть кп и не разу не ударить в створ скуму. + дикая псина совсем с катушек слетела и не хочет в футбол, а хочет кусаться + матич уже посинел и начинает пахнуть + носатый дыркач опять нафейлить может и какую нить шару сам себе привезет
    пздц кароче нах такой валидол то в конце

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  17. al-faarabi 17.04.2017 09:43 # al-faarabi
    астер ща придет, будет кукарекать что это не так.
    по факту обоссанный грамотно обоссал парика, правда не так как арсенал 3-0 щелсе, но все равно на уровне, умеет же в нужное время подорвать пуканы.

    ну и собственно как я и предсказывал

    14.04.2017 12:01 # удалить
    al-faarabi

    я скажу что скам выиграет вас 2-0, ну ты понял

    Источник: http://fapl.ru/posts/54303/?c=1#c6336735

    (ответить)

  18. mata05 17.04.2017 09:40 # mata05
    форсаж 8 заепись просто

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  19. j-silver 17.04.2017 09:38 # j-silver
    конте потек. а все потому, что собаку бешенную не усыпил, пожалел. а она на людей опять кидаться начала

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  20. jesus33 17.04.2017 09:31 # jesus33
    На следующих выходных им еще играть между собой, шпоры разгромят синий биомусор и сократят отрыв до 1 очка.

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