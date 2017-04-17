"Сити" предложит 50 миллионов фунтов за Санчеса
После окончания этого сезона "Манчестер Сити" собирается предложить 50 миллионов фунтов за нападающего Алексиса Санчеса.
По всей видимости, 28-летний игрок сборной Чили не будет продлевать свой контракт с "канонирами", что делает его продажу грядущим летом практически неизбежной — лондонский клуб, привыкший считать свои деньги, вряд ли будет рисковать в случае с игроком, который в следующем году может стать свободным агентом.
Пресса продолжает сватать Алексиса в "Челси" и ПСЖ, однако Manchester Evening News утверждает, что с недавних пор приоритетным направлением для Санчеса является "Сити", где работает его бывший тренер по "Барселоне" Хосеп Гвардиола.
Боссы клуба с "Этихад" уже активно работают на сделкой и грядущим летом собираются предложить 50 млн. фунтов за Санчеса. Ожидается, что "Арсенал" не будет препятствовать уходу своей звезды, а лишь попытается продать Алексиса как можно выгоднее.
17.04.2017 07:00
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Опять к пепу на лавку захотел?
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Я буду дико орать, если он сделает сити чемпиками в следующем сезоне, как это сделали насри или ван перси с мю
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