"Сити" предложит 50 миллионов фунтов за Санчеса

После окончания этого сезона "Манчестер Сити" собирается предложить 50 миллионов фунтов за нападающего Алексиса Санчеса.

По всей видимости, 28-летний игрок сборной Чили не будет продлевать свой контракт с "канонирами", что делает его продажу грядущим летом практически неизбежной — лондонский клуб, привыкший считать свои деньги, вряд ли будет рисковать в случае с игроком, который в следующем году может стать свободным агентом.



Пресса продолжает сватать Алексиса в "Челси" и ПСЖ, однако Manchester Evening News утверждает, что с недавних пор приоритетным направлением для Санчеса является "Сити", где работает его бывший тренер по "Барселоне" Хосеп Гвардиола.



Боссы клуба с "Этихад" уже активно работают на сделкой и грядущим летом собираются предложить 50 млн. фунтов за Санчеса. Ожидается, что "Арсенал" не будет препятствовать уходу своей звезды, а лишь попытается продать Алексиса как можно выгоднее.