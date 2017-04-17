Озил вспомнил, как попросил Венгера забрать его из "Реала"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил признался, что летом 2013 он лично позвонил Арсену Венгеру, чтобы тот устроил его трансфер из "Реала".

В августе 2013 между президентом "Реала" Флорентино Пересом и отцом игрока сборной Германии разгорелся конфликт из-за разногласий насчет нового контракта, и Месут даже был выведен из состава "сливочных". В этот самый момент Озил отыскал в телефонной книжке номер Венгера, который впоследствии осуществил его трансфер в "Арсенал" стоимостью 42.5 миллиона фунтов.



"Я позвонил по номеру, который сохранил в 2010 году. "Мистер Венгер", — сказал я. "Я обещал вам, что вы будете первым человеком, которого я уведомлю, если когда-либо решу искать новый клуб. Теперь этот момент настал".



"Арсен Венгер сказал мне, что продолжал следить за моим развитием все это время. И внезапно я снова испытал то самое позитивное ощущение, как и во время нашего телефонного разговора в 2010 году".



"Я почувствовал, что этот человек, которого я никогда не встречал лично, придерживается очень высокого мнения обо мне и верит в меня. Это было именно то, в чем я нуждался в то сложное время".



"Конечно, я надеялся, что Флорентино Перес отступит и не будет наказывать меня за свои разногласия с моим отцом. Я надеялся, что он попытается помириться. Но этого не произошло. Наши отношения стали прохладными".



"Я вступил в контакт с другим клубом, потому что это казалось мне единственным выходом. Время истекало. Требовалось согласовать тысячу вещей, если я действительно собирался перебраться в Лондон. Требовалось разобраться, хочу ли я этого, сделает ли это меня счастливым".



"Жозе Моуриньо был потрясен моим решением. "И ты ничего не сказал мне. Я думал, ты хочешь завершить карьеру в "Реале", — написал он мне." — приводит отрывок из автобиографической книги Озила Daily Mail.