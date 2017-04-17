Куртуа должен вернуться к полуфиналу Кубка Англии

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа должен восстановиться до полуфинального матча Кубка Англии против "Тоттенхэма" в следующую субботу после нелепейшей травмы.

Напомним, Тибо неожиданно не оказалось в заявке "синих" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Подменявший бельгийца Асмир Бегович не смог избавить свою команду от двух пропущенных голов (2:0).



Как сообщает The Telegraph, отсутствие Куртуа было вызвано травмой лодыжки, которую он получил в минувший вторник на тренировочной базе "Челси". Это случилось во время съемок рекламного ролика для НБА — пытаясь поймать баскетбольный мяч, Тибо неудачно приземлился на землю и подвернул стопу.



"Думаю, после поражения было бы неправильно копаться в этой истории. Тибо Куртуа травмировался по ходу недели, и по этой причине мы не могли на него рассчитывать", — сообщил главный тренер "синих" Антонио Конте.



Тем не менее, повреждение не носит серьезного характера. Ожидается, что Куртуа сможет выйти на поле "Уэмбли" в следующий уикенд, чтобы побороться за выход в финал Кубка Англии.