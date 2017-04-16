Конте: "В поражении виноват я"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команда уступила "Манчестер Юнайтед" в мотивации и желании, взяв вину за поражение на себя.

В воскресенье лидер Премьер-Лиги потерпел довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" (2:0), впервые с 2007 года ни разу не пробив в створ. После того результата Конте честно признал, что "Юнайтед" больше хотел победить.

"Они заслужили победу, потому что они продемонстрировали большее желание, большую мотивацию, чем мы. Когда так происходит, это всегда вина тренера. Виноват я. Я не смог правильно мотивировать игроков на этот матч".

"В такого рода матчах в остатке сезона мы всегда должны играть с огромным энтузиазмом, огромной мотивацией, если хотим добиться своей цели. А мы ставим перед собой великолепную цель".

"Я обеспокоен, и мы должны поработать вместе и быстро найти правильные амбиции, чтобы выиграть титул. Если кто-нибудь думает, что чемпионство "Челси№ — это обычное дело, то вспомните, что мы стартовали андердогами после 10-го места в прошлом сезоне".

"Тоттенхэм" находится в хорошей форме и играет с энтузиазмом. Мы должны отыскать то же самое", — сообщил Конте Sky Sports.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 21:45

Количество просмотров Просмотров: 3239

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Последние комментарии:




  1. aristarh-overeem 16.04.2017 23:04 # aristarh-overeem
    Ну и еблaнская же кепка

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  2. sancho232 16.04.2017 22:58 # sancho232
    Надо на следующею игру Азара Педро и Виллиана ставить. Косте пожалуй пора отдохнуть.

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  3. manutd-20champ 16.04.2017 22:57 # manutd-20champ
    прикид дебильный и такие же пенсодрочеры

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  4. fc-zenit 16.04.2017 22:30 # fc-zenit
    Аве гений!

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  5. stealer 16.04.2017 22:18 # stealer
    К Конте респект за поведение и его отношение к работе начиная с Юве... настоящий профи, но на поле все таки игроки, а не он один...

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  6. moneymaker 16.04.2017 22:16 # moneymaker
    ты петух

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  7. mikolaidis 16.04.2017 22:15 # mikolaidis
    Я так понимаю, Коста уже повесил бутсы на гвоздь? КПД - 0%. Даже минус... ужаснейшая игра... я таких ещё не видел в исполнении Челси. Возможно, только при Моуриньо было что-то подобное. Парни, очнитесь!

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  8. ganinilyha 16.04.2017 22:13 # ganinilyha
    Почаще Матича выпускай на поле

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  9. selfish 16.04.2017 22:10 # selfish
    ну что, пенсы следующие игры с саутом и эвертоном, а там и возможно отставание в 2 очка

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  10. jesus33 16.04.2017 22:07 # jesus33
    Костюм и кепка - какой же контекс даун.

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  11. didier-11 16.04.2017 22:01 # didier-11
    Не обидно за поражение в борьбе .
    Обидно за такой как сегодня. Безвольно и позорно

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  12. van-der-slav 16.04.2017 21:58 # van-der-slav
    если просрут чемпик то это зашквар похлеще чем у МЮ

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  13. skychnie-oboi 16.04.2017 21:57 # skychnie-oboi
    "мы стартовали андердогами после 10-го места в прошлом сезоне"-
    Все таки сыкнул на чМоура тонко.)

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  14. bushido 16.04.2017 21:54 # bushido
    Надо Косту выводить из состава, играть вилли-азар-педро. Заебал он тупить во второй половине сезона

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  15. fanat-superglora 16.04.2017 21:51 # fanat-superglora
    Реальный шанс прое6ать чемпионство

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  16. gunars 16.04.2017 21:47 # gunars
    думаю и в след матче, гпенсы потеряют очки

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