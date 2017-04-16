Конте: "В поражении виноват я"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команда уступила "Манчестер Юнайтед" в мотивации и желании, взяв вину за поражение на себя.

В воскресенье лидер Премьер-Лиги потерпел довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" (2:0), впервые с 2007 года ни разу не пробив в створ. После того результата Конте честно признал, что "Юнайтед" больше хотел победить.



"Они заслужили победу, потому что они продемонстрировали большее желание, большую мотивацию, чем мы. Когда так происходит, это всегда вина тренера. Виноват я. Я не смог правильно мотивировать игроков на этот матч".



"В такого рода матчах в остатке сезона мы всегда должны играть с огромным энтузиазмом, огромной мотивацией, если хотим добиться своей цели. А мы ставим перед собой великолепную цель".



"Я обеспокоен, и мы должны поработать вместе и быстро найти правильные амбиции, чтобы выиграть титул. Если кто-нибудь думает, что чемпионство "Челси№ — это обычное дело, то вспомните, что мы стартовали андердогами после 10-го места в прошлом сезоне".



"Тоттенхэм" находится в хорошей форме и играет с энтузиазмом. Мы должны отыскать то же самое", — сообщил Конте Sky Sports.