Конте: "В поражении виноват я"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что его команда уступила "Манчестер Юнайтед" в мотивации и желании, взяв вину за поражение на себя.
В воскресенье лидер Премьер-Лиги потерпел довольно неожиданное поражение на "Олд Траффорд" (2:0), впервые с 2007 года ни разу не пробив в створ. После того результата Конте честно признал, что "Юнайтед" больше хотел победить.
"Они заслужили победу, потому что они продемонстрировали большее желание, большую мотивацию, чем мы. Когда так происходит, это всегда вина тренера. Виноват я. Я не смог правильно мотивировать игроков на этот матч".
"В такого рода матчах в остатке сезона мы всегда должны играть с огромным энтузиазмом, огромной мотивацией, если хотим добиться своей цели. А мы ставим перед собой великолепную цель".
"Я обеспокоен, и мы должны поработать вместе и быстро найти правильные амбиции, чтобы выиграть титул. Если кто-нибудь думает, что чемпионство "Челси№ — это обычное дело, то вспомните, что мы стартовали андердогами после 10-го места в прошлом сезоне".
"Тоттенхэм" находится в хорошей форме и играет с энтузиазмом. Мы должны отыскать то же самое", — сообщил Конте Sky Sports.
16.04.2017 21:45
Просмотров: 3239
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну и еблaнская же кепка
(ответить)
Надо на следующею игру Азара Педро и Виллиана ставить. Косте пожалуй пора отдохнуть.
(ответить)
прикид дебильный и такие же пенсодрочеры
(ответить)
Аве гений!
(ответить)
К Конте респект за поведение и его отношение к работе начиная с Юве... настоящий профи, но на поле все таки игроки, а не он один...
(ответить)
ты петух
(ответить)
Я так понимаю, Коста уже повесил бутсы на гвоздь? КПД - 0%. Даже минус... ужаснейшая игра... я таких ещё не видел в исполнении Челси. Возможно, только при Моуриньо было что-то подобное. Парни, очнитесь!
(ответить)
Почаще Матича выпускай на поле
(ответить)
ну что, пенсы следующие игры с саутом и эвертоном, а там и возможно отставание в 2 очка
(ответить)
Костюм и кепка - какой же контекс даун.
(ответить)
Не обидно за поражение в борьбе .
Обидно за такой как сегодня. Безвольно и позорно
(ответить)
если просрут чемпик то это зашквар похлеще чем у МЮ
(ответить)
"мы стартовали андердогами после 10-го места в прошлом сезоне"-
Все таки сыкнул на чМоура тонко.)
(ответить)
Надо Косту выводить из состава, играть вилли-азар-педро. Заебал он тупить во второй половине сезона
(ответить)
Реальный шанс прое6ать чемпионство
(ответить)
думаю и в след матче, гпенсы потеряют очки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий