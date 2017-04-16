Моуриньо: "Не испытываю дополнительного удовольствия от победы над "Челси"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не испытывает дополнительного удовольствия от победы над "Челси" и не считает выбранный на матч против лидера Премьер-Лиги состав ослабленным.

Решение Моуриньо поберечь своего Златана Ибрагимовича на матч против "синих" было воспринято с удивлением, однако "красные дьяволы" обошлись и без своего главного бомбардира, уверенно переиграв бывшую команду Жозе.



По словам Моуриньо, он просто выбрал наиболее подходящий состав на этот матч, а тот факт, что он в прошлом тренировал "Челси", не делает победу слаще.



"Может быть, мы и не давали никому отдых перед четвергом. Может быть, мы просто выставили состав, который посчитали лучшим".



"На "Стэмфорд Бридж" мы ездили с этой же тактикой, и мы полностью контролировали игру в полном составе. И лишь решение, оставившее нас вдесятером на весь второй тайм и 10 минут первого тайма, позволило "Челси" доминировать".



"Мы знали, что, играя таким образом, очень усложним им жизнь. Маркус Рэшфорд был великолепен. Он очень хорошо сыграл на "Стэмфорд Бридж" в кубке и имел ровно такой же момент, потому что он быстрее их защитников. Сегодня он забил, и это придало ему уверенности и сделало его игру стабильнее".



"Челси" — лучшая контратакующая команда в стране, но мы очень хорошо контролировали их. Я по-настоящему доволен парнями. Я счастлив — не потому, что это "Челси", а потому, что мы нуждались в этих трех очках".



"Я не испытываю дополнительного удовольствия от победы "Челси" — мы и так победили лидера. Будь на месте лидера другая команда, а не "Челси", я бы чувствовал себя точно так же — мы победили их убедительно. Никто не может усомниться в нашей победе", — цитирует Моуриньо BBC.