Клопп: "Миньоле сыграл очень важную роль в победе"

Второй матч подряд голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заслужил похвалу от своего тренера Юргена Клоппа.

В прошлый уикенд Миньоле помог "красным" обыграть на выезде "Стоук" со счетом 1:2, и еще тогда Клопп по достоинству оценил игру бельгийского голкипера, который, посидев какое-то время на лавке ранее в этом сезоне, продолжает утверждаться в качестве первого номера команды.



В воскресенье Симон вновь сделал существенный вклад в игру "Ливерпуля", поспособствовав победе над "Вест Бромвичем" (0:1), и Клопп тоже не оставил это без внимания.



"Он совершил очень важный сейв за 10 минут до конца, а в заключительной стадии матча, пускай это было не так эффектно, он очень хорошо действовал при стандартах. Думаю, он три, четыре или пять раз вынес мяч кулаком, и я должен признать, это было хорошо. Он был очень подвижен, постоянно на чеку и все такое. Он снова сыграл очень важную роль", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



Также Юрген оценил, насколько ценными являются эти три очка, набранные на "Хоторнс".



"Это великолепно, потому что играть здесь всегда тяжело, ты не можешь влиять на все вещи на поле. Когда мяч в воздухе, что ты можешь поделать? Остаться ждать, пока он опустится. Тут футбол не при чем".



"Они играют в футбол и создают такого рода моменты, и при такой игре "Вест Бромвич" очень силен. Мы сегодня не выключались из игры, и мне это очень понравилось", — добавил Клопп.