"Юнайтед" вчистую переиграл "Челси"

Показав необычайно бледную игру и не нанеся ни одного удара в створ за 90 минут, "Челси" потерпел поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

По сравнению с ничейным матчем Лиги Европы против "Андерлехта" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Давид Де Хеа, Маруан Феллайни, Андер Эррера и Эшли Янг, заменив Серхио Ромеро, Майкла Кэррика, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича. Уэйн Руни и Антони Мартиаль не попали даже в запас.



Тренер "синих" Антонио Конте ограничился парой перестановкой, да и те стали вынужденными. Получивших травмы Тибо Куртуа и Маркоса Алонсо заменили Асмир Бегович и Курт Зума.



Матч начался с двух попыток Рэшфорда прорваться прямо по центру. Но если в первом случае Маркус нанес корявый и неточный удар, то во втором случае, после блестящего паса Эрреры из центрального круга, великолепно разобрался в ситуации и пробил мимо Беговича — 1:0.



Открыв счет, какое-то время "Юнайтед" доминировал над своим соперником, но затем сосредоточился на сдерживании, так и не позволив "Челси" нанести ни одного удара — ни в створ, ни в сторону.



Второй тайм тоже начался с быстрого гола хозяев. Эррера подхватил на краю штрафной площади отскочивший от Янга мяч и пробил через гущу игроков. Снаряд срикошетил от ноги Зума, что не оставило Беговичу шансов на спасение — 2:0.



Постепенно "синие" пришли в себя и стали часто гостить на чужой половине поля, но реальных моментов по-прежнему не имели и до финального свистка так ни нанесли ни одного точного удара по воротам Де Хеа.



"Юнайтед" блестяще реализовал игровой план Жозе Моуриньо, который сделал правильные выводы из двух поражений от "Челси" ранее в этом сезоне. "Синие" не были похожи на себя, а их проигрыш обещает чрезвычайно интересную концовку сезона.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче