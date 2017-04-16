"Юнайтед" вчистую переиграл "Челси"

Маркус Рэшфорд Показав необычайно бледную игру и не нанеся ни одного удара в створ за 90 минут, "Челси" потерпел поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

По сравнению с ничейным матчем Лиги Европы против "Андерлехта" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Давид Де Хеа, Маруан Феллайни, Андер Эррера и Эшли Янг, заменив Серхио Ромеро, Майкла Кэррика, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича. Уэйн Руни и Антони Мартиаль не попали даже в запас.

Тренер "синих" Антонио Конте ограничился парой перестановкой, да и те стали вынужденными. Получивших травмы Тибо Куртуа и Маркоса Алонсо заменили Асмир Бегович и Курт Зума.

Матч начался с двух попыток Рэшфорда прорваться прямо по центру. Но если в первом случае Маркус нанес корявый и неточный удар, то во втором случае, после блестящего паса Эрреры из центрального круга, великолепно разобрался в ситуации и пробил мимо Беговича — 1:0.

Открыв счет, какое-то время "Юнайтед" доминировал над своим соперником, но затем сосредоточился на сдерживании, так и не позволив "Челси" нанести ни одного удара — ни в створ, ни в сторону.

Второй тайм тоже начался с быстрого гола хозяев. Эррера подхватил на краю штрафной площади отскочивший от Янга мяч и пробил через гущу игроков. Снаряд срикошетил от ноги Зума, что не оставило Беговичу шансов на спасение — 2:0.

Постепенно "синие" пришли в себя и стали часто гостить на чужой половине поля, но реальных моментов по-прежнему не имели и до финального свистка так ни нанесли ни одного точного удара по воротам Де Хеа.

"Юнайтед" блестяще реализовал игровой план Жозе Моуриньо, который сделал правильные выводы из двух поражений от "Челси" ранее в этом сезоне. "Синие" не были похожи на себя, а их проигрыш обещает чрезвычайно интересную концовку сезона.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. goal 16.04.2017 20:10 # goal
    челсецо то больше всех писдело, выепывалось, какие же зашкварники, позор Англии

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  2. cezar 16.04.2017 20:09 # cezar
    и это чемпионская игра?!?!? Защита изначально вышла на игру с дрожащими коленьями... Они вообще не были готовы к игре. Один Аспи что то пытался.
    Матич - я вообще не понял что он делал весь матч.
    Канте - топ, не притензии
    Мозес - как был тупым бегунком так и остался, против больших команд он 0
    Диего - обсалютно НОЛЬ!!! Нормально мячь не может принять, не подработать, не пас дать, не обвести кого то, не пробить.
    ---
    конец сезона чтобы сохранить лидерство по очкам, они из раздают всем подрят!
    Без хребетная игра, до выхода Фабрегаса и Вилиана.
    ---
    Манкунианцы поздравляю, вы играли хорошо! но первый гол был с нарушениеми

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  3. premier-league 16.04.2017 20:08 # premier-league
    Скилл Эрреры и шара Рэшфорда спасла Моура от ссыкливых 0-0.
    Ничего гениального, но при Моуре МЮ хоть ментально проснулся.

    (ответить)

  4. largo-winch 16.04.2017 20:08 # largo-winch
    Фапл жив!!!! И это главное.

    Классный матч для нейтральных болельщиков. МЮ отчаянно стремится попасть в топ-4, а Челси наконец-то встреяают сопротивление на пути к титулу.
    Сегодня был тактический бой 2х тактически одаренных тренеров АПЛ.
    В 1-матче Жозе немного переборщил с тактикой, но он выучил урок и выполнил домашнюю работу на отлично. Блестящий матч и блестящий счет.

    АПЛ в самом разгаре

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  5. mazinho-united 16.04.2017 20:08 # mazinho-united
    Всю неделю готовились попить желтенькой

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  6. chelsealondon 16.04.2017 20:08 # chelsealondon
    С победой...грамотно сыграли ...

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  7. tvinkovod 16.04.2017 20:08 # tvinkovod
    хочу напомнить, что бы не забывали: 7 30 54

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  8. mancunia-planet 16.04.2017 20:08 # mancunia-planet
    "...до финального свистка так ни нанесли ни одного точного удара по воротам Де Хеа."

    ни ни

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  9. chebrec 16.04.2017 20:08 # chebrec
    Вот что значит когда в воротах нет Куртуа. Трэшфорд забил плюху, которую Куртуа отбивал точно. Ну а дальше красная помойка поверила в себя и с отскоком победила.

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  10. goal 16.04.2017 20:07 # goal
    Стремные пенсы, словно мочи в рот набрали

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  11. mdfjvnlabngmlas 16.04.2017 20:07 # mdfjvnlabngmlas
    чмоуру пожизненный контракт.

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  12. red-devil-4ever 16.04.2017 20:07 # red-devil-4ever
    И в правду удивительно - состав казался никаким, но сегодня все шикарно отыграли, тот же Феллайни рвал в отборах, Янг отпахал качественно, если бы еще удары были чуть точнее.

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  13. stepan-jam-boss 16.04.2017 20:07 # stepan-jam-boss
    Шутка дня.

    Луиз отказывается отдавать своих детей в школу ссылаясь на психологическую травму

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  14. contrario 16.04.2017 20:06 # contrario
    договорняк

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  15. mrcredo 16.04.2017 20:06 # mrcredo
    не скажу, что рад победе МЮ, но в целом, парни сыграли на отлично; заслуженные три очка!..

    Эрерра топ, Решфорд - мом!

    Канте и Конте хз кто из кто, но лахи те еще... учитывая неделю отдыха.

    что бы то ни было... пенсы чемпики, мю - 5е и победа ЛЕ.

    колбаса в лч. юнва

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  16. golokante 16.04.2017 20:05 # golokante
    Поздравляю. Отъебли, как отстирали, что тут еще сказать.

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  17. imfake 16.04.2017 20:05 # imfake
    ещё бы тотен чемпик взяли бы. чисто прикола ради, ну и парочки пенсов повисших в петле

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  18. ulterior 16.04.2017 20:05 # ulterior
    Нормально так, не заметили чукчей

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  19. chelseafanmd 16.04.2017 20:05 # chelseafanmd
    Бля Челси был мертв базара нет но че вы кукадахтите ? гол имени арбитра и рикошет тоже мне игра) а в дальшем что соснете опять года 3 или теперь больше у Челси ?)

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  20. mikolaidis 16.04.2017 20:05 # mikolaidis
    Очень странная игра одной команды. МЮ на полной скорости, Челси просто на ручнике. Очень уж всё подозрительно. Менеджеры АПЛ хотят видеть интригу до последнего тура? Я не удивлюсь этому. Так бездарно Челси не мог сыграть.

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