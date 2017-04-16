"Юнайтед" вчистую переиграл "Челси"
Показав необычайно бледную игру и не нанеся ни одного удара в створ за 90 минут, "Челси" потерпел поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.
По сравнению с ничейным матчем Лиги Европы против "Андерлехта" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Давид Де Хеа, Маруан Феллайни, Андер Эррера и Эшли Янг, заменив Серхио Ромеро, Майкла Кэррика, Генриха Мхитаряна и Златана Ибрагимовича. Уэйн Руни и Антони Мартиаль не попали даже в запас.
Тренер "синих" Антонио Конте ограничился парой перестановкой, да и те стали вынужденными. Получивших травмы Тибо Куртуа и Маркоса Алонсо заменили Асмир Бегович и Курт Зума.
Матч начался с двух попыток Рэшфорда прорваться прямо по центру. Но если в первом случае Маркус нанес корявый и неточный удар, то во втором случае, после блестящего паса Эрреры из центрального круга, великолепно разобрался в ситуации и пробил мимо Беговича — 1:0.
Открыв счет, какое-то время "Юнайтед" доминировал над своим соперником, но затем сосредоточился на сдерживании, так и не позволив "Челси" нанести ни одного удара — ни в створ, ни в сторону.
Второй тайм тоже начался с быстрого гола хозяев. Эррера подхватил на краю штрафной площади отскочивший от Янга мяч и пробил через гущу игроков. Снаряд срикошетил от ноги Зума, что не оставило Беговичу шансов на спасение — 2:0.
Постепенно "синие" пришли в себя и стали часто гостить на чужой половине поля, но реальных моментов по-прежнему не имели и до финального свистка так ни нанесли ни одного точного удара по воротам Де Хеа.
"Юнайтед" блестяще реализовал игровой план Жозе Моуриньо, который сделал правильные выводы из двух поражений от "Челси" ранее в этом сезоне. "Синие" не были похожи на себя, а их проигрыш обещает чрезвычайно интересную концовку сезона.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
16.04.2017 19:55
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Последние комментарии:
челсецо то больше всех писдело, выепывалось, какие же зашкварники, позор Англии
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и это чемпионская игра?!?!? Защита изначально вышла на игру с дрожащими коленьями... Они вообще не были готовы к игре. Один Аспи что то пытался.
Матич - я вообще не понял что он делал весь матч.
Канте - топ, не притензии
Мозес - как был тупым бегунком так и остался, против больших команд он 0
Диего - обсалютно НОЛЬ!!! Нормально мячь не может принять, не подработать, не пас дать, не обвести кого то, не пробить.
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конец сезона чтобы сохранить лидерство по очкам, они из раздают всем подрят!
Без хребетная игра, до выхода Фабрегаса и Вилиана.
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Манкунианцы поздравляю, вы играли хорошо! но первый гол был с нарушениеми
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Скилл Эрреры и шара Рэшфорда спасла Моура от ссыкливых 0-0.
Ничего гениального, но при Моуре МЮ хоть ментально проснулся.
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Фапл жив!!!! И это главное.
Классный матч для нейтральных болельщиков. МЮ отчаянно стремится попасть в топ-4, а Челси наконец-то встреяают сопротивление на пути к титулу.
Сегодня был тактический бой 2х тактически одаренных тренеров АПЛ.
В 1-матче Жозе немного переборщил с тактикой, но он выучил урок и выполнил домашнюю работу на отлично. Блестящий матч и блестящий счет.
АПЛ в самом разгаре
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Всю неделю готовились попить желтенькой
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С победой...грамотно сыграли ...
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хочу напомнить, что бы не забывали: 7 30 54
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"...до финального свистка так ни нанесли ни одного точного удара по воротам Де Хеа."
ни ни
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Вот что значит когда в воротах нет Куртуа. Трэшфорд забил плюху, которую Куртуа отбивал точно. Ну а дальше красная помойка поверила в себя и с отскоком победила.
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Стремные пенсы, словно мочи в рот набрали
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чмоуру пожизненный контракт.
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И в правду удивительно - состав казался никаким, но сегодня все шикарно отыграли, тот же Феллайни рвал в отборах, Янг отпахал качественно, если бы еще удары были чуть точнее.
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Шутка дня.
Луиз отказывается отдавать своих детей в школу ссылаясь на психологическую травму
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договорняк
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не скажу, что рад победе МЮ, но в целом, парни сыграли на отлично; заслуженные три очка!..
Эрерра топ, Решфорд - мом!
Канте и Конте хз кто из кто, но лахи те еще... учитывая неделю отдыха.
что бы то ни было... пенсы чемпики, мю - 5е и победа ЛЕ.
колбаса в лч. юнва
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Поздравляю. Отъебли, как отстирали, что тут еще сказать.
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ещё бы тотен чемпик взяли бы. чисто прикола ради, ну и парочки пенсов повисших в петле
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Нормально так, не заметили чукчей
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Бля Челси был мертв базара нет но че вы кукадахтите ? гол имени арбитра и рикошет тоже мне игра) а в дальшем что соснете опять года 3 или теперь больше у Челси ?)
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Очень странная игра одной команды. МЮ на полной скорости, Челси просто на ручнике. Очень уж всё подозрительно. Менеджеры АПЛ хотят видеть интригу до последнего тура? Я не удивлюсь этому. Так бездарно Челси не мог сыграть.
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