Венгера беспокоит игра "Арсенала" на выезде

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что его беспокоят результаты "канониров" на выезде, особенно в преддверии заключительной стадии сезона.

Только в рамках Премьер-Лиги "пушкари" потерпели уже четыре поражения подряд в выездных матчах, уступив "Челси", "Ливерпулю", "Вест Бромвичу" и "Кристал Пэлас". Во всех этих встречах "Арсенал" неизменно пропускал по три мяча.



В понедельник вечером команде Венгера предстоит непростой выезд к "Мидлсбро", и француз надеется покончить с неприятной серией, которая рискует подорвать даже теоретические шансы на попадание в топ-4.



"Мы должны убедиться, что хорошо сыграем в следующей игре и отдадим все силы для победы. Когда я говорю о психологическом испытании, я в первую очередь имею в виду такие матчи: мы должны проявить все свои лучшие качества, независимо от внешних обстоятельств".



"Совершенно точно можно сказать одно: в последние три месяца нам не хватает стабильности, особенно в выездных матчах. На своем поле мы были далеки от катастрофических результатов, но в гостях все совершенно иначе. Мы должны проанализировать этот вопрос, потому что в прошлом сезоне мы хорошо выступали на выезде", - цитирует Венгера Goal.