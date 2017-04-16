"Ливерпуль" удержал победу против "Вест Бромвича"
Выдержав отчаянный штурм "Вест Бромвича" в концовке матча, "Ливерпуль" возвращается с "Хоторнс" с добытой благодаря голу Роберто Фирмино победой — 0:1.
Крис Брант, Клаудио Якоб и Хэл Робсон-Кану освежили стартовый состав "дроздов", заменив Аллана Ньома, Джеймса Моррисона и Саломона Рондона.
Тренер "красных" Юрген Клопп вернул в старт бразильцев Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а Лукас Лейва заменил травмированного Рагнара Клавана.
Гости сразу же наладили уверенный контроль над мячом, но свою первую реальную угрозу создали лишь на 15-й минуте. "Ливерпулю" удалась стремительная комбинация, в финале которой Коутиньо вывел на ворота Фирмино, но тот из выгодной позиции внутри штрафной промахнулся мимо дальнего угла ворот.
"Вест Бромвичу" получилось ответить лишь на 23-й минуте, когда Мэтт Филлипс забросил мяч на линию вратарской, а Насер Шадли уже был готов расстрелять Симона Миньоле, но махнул ногой мимо мяча.
В дальнейшем шансы были минимальны. Хозяева надежно оборонялись, но при этом тоже держали защитников "Ливерпуля" в тонусе, изредка совершая свои вылазки.
К счастью для Клоппа, его команде удалось применить против "дроздов" их же оружие — стандарты. Перед самым перерывом Джеймс Милнер подал штрафной, Лукас переправил мяч дальше, а Роберто Фирмино со считанных метров головой поразил ворота — 0:1.
Во втором тайме "Вест Бромвич" был вынужден раскрываться, и это было на руку "Ливерпулю", чье игровое преимущество лишь возросло. Гости создали ряд неплохих моментов, но никак не могли ими воспользоваться.
Постепенно моменты перестали возникать у "красных", а на 80-й минуте "дрозды" едва не сравняли счет. Филлипс выскочил один на один с Симоном Миньоле, но тот не потерял концентрацию, несмотря на отсутствие работы, и свою команду выручил.
Концовка матча получилась напряженной для "Ливерпуля". Гости ушли в глухую оборону, но победный счет все-таки сохранили.
Гол "в раздевалку" стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" уверенно контролировал игру и должен был делать счет комфортным, имея на это достаточно шансов. Однако "красные" не смогли наиграть на второй гол и в результате были вынуждены понервничать ради этих трех очков.
"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.04.2017 17:25
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Изи пока что.
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обожаю выходки косты, лютый ор.
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заебали мяситься
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и это матч претендентов с моншестьером? ахуэть погбецо
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Майкл Кин смотрит на пса и думает: Я бы его выключил
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псина - лучший игрок щёлси
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Мля пздц, после матча лфк смотреть эту муть это как после вискарика попивать балтику ссаную какую-нибудь
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Рохос, ахахаха
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ахахахахах эта псина разнылась от удара по шее, за лицо схватилась
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коста, блять)))0
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бешеную собаку надо меня или будет КК 100%
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да рили коста кк схватит
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Косту менять или удаление будет
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Рохо попинал и сам валяется теперь)))
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бля, коста топово подрывает маню
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озар опять пизденку расчехлил/ ну что за мразь такая бля
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Коста все портит какой матч уже......
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Тупая собака, как же он сайбал
Не удивлюсь если вторую жк схватит
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походу Диего действительно благодарен чмоуру. Тот его на удаление подкупил 100%
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коста просто дикий питорас, просто гниль, болею за пенсов, но настолько уе5ищное поведение поискать стоит
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