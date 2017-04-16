"Ливерпуль" удержал победу против "Вест Бромвича"

Роберто Фирмино Выдержав отчаянный штурм "Вест Бромвича" в концовке матча, "Ливерпуль" возвращается с "Хоторнс" с добытой благодаря голу Роберто Фирмино победой — 0:1.

Крис Брант, Клаудио Якоб и Хэл Робсон-Кану освежили стартовый состав "дроздов", заменив Аллана Ньома, Джеймса Моррисона и Саломона Рондона.

Тренер "красных" Юрген Клопп вернул в старт бразильцев Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а Лукас Лейва заменил травмированного Рагнара Клавана.

Гости сразу же наладили уверенный контроль над мячом, но свою первую реальную угрозу создали лишь на 15-й минуте. "Ливерпулю" удалась стремительная комбинация, в финале которой Коутиньо вывел на ворота Фирмино, но тот из выгодной позиции внутри штрафной промахнулся мимо дальнего угла ворот.

"Вест Бромвичу" получилось ответить лишь на 23-й минуте, когда Мэтт Филлипс забросил мяч на линию вратарской, а Насер Шадли уже был готов расстрелять Симона Миньоле, но махнул ногой мимо мяча.

В дальнейшем шансы были минимальны. Хозяева надежно оборонялись, но при этом тоже держали защитников "Ливерпуля" в тонусе, изредка совершая свои вылазки.

К счастью для Клоппа, его команде удалось применить против "дроздов" их же оружие — стандарты. Перед самым перерывом Джеймс Милнер подал штрафной, Лукас переправил мяч дальше, а Роберто Фирмино со считанных метров головой поразил ворота — 0:1.

Во втором тайме "Вест Бромвич" был вынужден раскрываться, и это было на руку "Ливерпулю", чье игровое преимущество лишь возросло. Гости создали ряд неплохих моментов, но никак не могли ими воспользоваться.

Постепенно моменты перестали возникать у "красных", а на 80-й минуте "дрозды" едва не сравняли счет. Филлипс выскочил один на один с Симоном Миньоле, но тот не потерял концентрацию, несмотря на отсутствие работы, и свою команду выручил.

Концовка матча получилась напряженной для "Ливерпуля". Гости ушли в глухую оборону, но победный счет все-таки сохранили.

Гол "в раздевалку" стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" уверенно контролировал игру и должен был делать счет комфортным, имея на это достаточно шансов. Однако "красные" не смогли наиграть на второй гол и в результате были вынуждены понервничать ради этих трех очков.

"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 3682

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Последние комментарии:




  1. billy-talent 16.04.2017 18:39 # billy-talent
    Изи пока что.

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  2. mdfjvnlabngmlas 16.04.2017 18:38 # mdfjvnlabngmlas
    обожаю выходки косты, лютый ор.

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  3. chelseafanmd 16.04.2017 18:38 # chelseafanmd
    заебали мяситься

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  4. electric 16.04.2017 18:38 # electric
    и это матч претендентов с моншестьером? ахуэть погбецо

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  5. shearer1 16.04.2017 18:38 # shearer1
    Майкл Кин смотрит на пса и думает: Я бы его выключил

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  6. rav-07 16.04.2017 18:38 # rav-07
    псина - лучший игрок щёлси

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  7. gerrard08 16.04.2017 18:37 # gerrard08
    Мля пздц, после матча лфк смотреть эту муть это как после вискарика попивать балтику ссаную какую-нибудь

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  8. farot 16.04.2017 18:37 # farot
    Рохос, ахахаха

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  9. wengerrrro 16.04.2017 18:37 # wengerrrro
    ахахахахах эта псина разнылась от удара по шее, за лицо схватилась

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  10. mdfjvnlabngmlas 16.04.2017 18:37 # mdfjvnlabngmlas
    коста, блять)))0

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  11. fc-man-un-1878 16.04.2017 18:37 # fc-man-un-1878
    бешеную собаку надо меня или будет КК 100%

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  12. rap-woiska 16.04.2017 18:37 # rap-woiska
    да рили коста кк схватит

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  13. akado 16.04.2017 18:37 # akado
    Косту менять или удаление будет

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  14. red-devil-4ever 16.04.2017 18:37 # red-devil-4ever
    Рохо попинал и сам валяется теперь)))

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  15. liverfun 16.04.2017 18:37 # liverfun
    бля, коста топово подрывает маню

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  16. jack-4poker 16.04.2017 18:35 # jack-4poker
    озар опять пизденку расчехлил/ ну что за мразь такая бля

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  17. chelseafanmd 16.04.2017 18:35 # chelseafanmd
    Коста все портит какой матч уже......

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  18. j-silver 16.04.2017 18:34 # j-silver
    Тупая собака, как же он сайбал
    Не удивлюсь если вторую жк схватит

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  19. farot 16.04.2017 18:34 # farot
    походу Диего действительно благодарен чмоуру. Тот его на удаление подкупил 100%

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  20. wengerrrro 16.04.2017 18:34 # wengerrrro
    коста просто дикий питорас, просто гниль, болею за пенсов, но настолько уе5ищное поведение поискать стоит

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