"Ливерпуль" удержал победу против "Вест Бромвича"

Выдержав отчаянный штурм "Вест Бромвича" в концовке матча, "Ливерпуль" возвращается с "Хоторнс" с добытой благодаря голу Роберто Фирмино победой — 0:1.

Крис Брант, Клаудио Якоб и Хэл Робсон-Кану освежили стартовый состав "дроздов", заменив Аллана Ньома, Джеймса Моррисона и Саломона Рондона.



Тренер "красных" Юрген Клопп вернул в старт бразильцев Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, а Лукас Лейва заменил травмированного Рагнара Клавана.



Гости сразу же наладили уверенный контроль над мячом, но свою первую реальную угрозу создали лишь на 15-й минуте. "Ливерпулю" удалась стремительная комбинация, в финале которой Коутиньо вывел на ворота Фирмино, но тот из выгодной позиции внутри штрафной промахнулся мимо дальнего угла ворот.



"Вест Бромвичу" получилось ответить лишь на 23-й минуте, когда Мэтт Филлипс забросил мяч на линию вратарской, а Насер Шадли уже был готов расстрелять Симона Миньоле, но махнул ногой мимо мяча.



В дальнейшем шансы были минимальны. Хозяева надежно оборонялись, но при этом тоже держали защитников "Ливерпуля" в тонусе, изредка совершая свои вылазки.



К счастью для Клоппа, его команде удалось применить против "дроздов" их же оружие — стандарты. Перед самым перерывом Джеймс Милнер подал штрафной, Лукас переправил мяч дальше, а Роберто Фирмино со считанных метров головой поразил ворота — 0:1.



Во втором тайме "Вест Бромвич" был вынужден раскрываться, и это было на руку "Ливерпулю", чье игровое преимущество лишь возросло. Гости создали ряд неплохих моментов, но никак не могли ими воспользоваться.



Постепенно моменты перестали возникать у "красных", а на 80-й минуте "дрозды" едва не сравняли счет. Филлипс выскочил один на один с Симоном Миньоле, но тот не потерял концентрацию, несмотря на отсутствие работы, и свою команду выручил.



Концовка матча получилась напряженной для "Ливерпуля". Гости ушли в глухую оборону, но победный счет все-таки сохранили.



Гол "в раздевалку" стал переломным моментом матча. "Ливерпуль" уверенно контролировал игру и должен был делать счет комфортным, имея на это достаточно шансов. Однако "красные" не смогли наиграть на второй гол и в результате были вынуждены понервничать ради этих трех очков.



"Вест Бромвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче