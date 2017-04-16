В преддверии матча против "Челси" рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обвинил публику в двойных стандартах и заявил, что не считает свой дебютный сезон работы на "Олд Траффорд" неудачным.

К домашнему матчу против лидера Премьер-Лиги "красные дьяволы" подходят, занимая только шестую позицию в Премьер-Лиге. Моуриньо удивляет, почему все так восхищаются игрой "синих", хотя в свое время он играл так же.



"Знаю, вам нравится критиковать меня, поэтому, когда я выигрывал трофеи с "Челси", вы критиковали мой стиль игры. В данный же момент за контратакующий стиль больше не критикуют в этой стране — и это удивительно".



"Но реальность такова, что лучшая команда — это команда, которая выигрывает больше матчей и в конце становится чемпионом. Конечно, мы далеки от этого", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе положительно оценил свой дебютный сезон работы с "Юнайтед".



"Это зависит от того, как посмотреть. Вы можете сказать, что у меня очень плохая статистика дома, или что у меня очень хорошая статистика на выезде. Вы предпочитаете говорить, что у меня очень плохая статистика дома. Вы могли бы сказать, что я выиграл трофей в своем первом сезоне, но вы слишком быстро об этом забыли".



"На мой взгляд, хороший сезон — когда ты готов к каждому матчу, сражаешься в каждом матче за победу и отстаиваешь престиж "Манчестер Юнайтед". Когда ты играешь ради фанатов, ради их любви к команде и клубу, когда ты играешь с отличным настроем".



"Наши результаты могли бы быть лучше, но могли быть и хуже. Восемь команд могут выиграть Лигу Европы, и мы являемся одной из этих восьми. В Премьер-Лиге мы не сражаемся за титул, мы сражаемся за попадание в топ-4, и это важно, но по своей природе этот клуб привык сражаться за трофеи, и мы все еще можем выиграть один трофей — Лигу Европы", — добавил Моуриньо.