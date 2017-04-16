Куртуа не сыграет с "Юнайтед"

Голкипер Тибо Куртуа не поможет "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лодыжки.

Куртуа сыграл каждую минуту из 31 матча, что провели "синие" в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом бельгиец 13 раз сохранил свои ворота на замке — больше всех в дивизионе.



Однако сегодня главному тренеру "Челси" Антонио Конте придется довериться Асмиру Беговичу, который обычно получает практику во второстепенных турнирах, а в январе и вовсе порывался уйти в "Борнмут".



Как сообщает The Independent, причиной отсутствия Тибо является травма лодыжки. Конте еще предстоит пояснить, когда его первый номер успел получить повреждение, и когда вернется в строй.