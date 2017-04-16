Куртуа не сыграет с "Юнайтед"
Голкипер Тибо Куртуа не поможет "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лодыжки.
Куртуа сыграл каждую минуту из 31 матча, что провели "синие" в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом бельгиец 13 раз сохранил свои ворота на замке — больше всех в дивизионе.
Однако сегодня главному тренеру "Челси" Антонио Конте придется довериться Асмиру Беговичу, который обычно получает практику во второстепенных турнирах, а в январе и вовсе порывался уйти в "Борнмут".
Как сообщает The Independent, причиной отсутствия Тибо является травма лодыжки. Конте еще предстоит пояснить, когда его первый номер успел получить повреждение, и когда вернется в строй.
16.04.2017 16:20
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Последние комментарии:
печально
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Очередной сухарь у куртоиза
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Моур, вроде решил ротировать состав, так что ничего в этом нет страшного. Фора ноль для Челси, самый реальный варик)
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У пенсов 11 вратарей на поле.. Так что без разницы
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да поxеру, у МЮ не основа будет
Моуриньо в программке перед матчем : "Любой, кто сегодня будет играть в нашем составе, должен отдать все на поле. Я повторю - отдать всего себя. Сегодня мы сделаем замены в нашем составе, потому что нам необходимо это произвести"
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Похуй вообще,Бегович не намного хуже.
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Фора мю
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