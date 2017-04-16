Куртуа не сыграет с "Юнайтед"

Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа не поможет "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы лодыжки.

Куртуа сыграл каждую минуту из 31 матча, что провели "синие" в этом сезоне Премьер-Лиги. При этом бельгиец 13 раз сохранил свои ворота на замке — больше всех в дивизионе.

Однако сегодня главному тренеру "Челси" Антонио Конте придется довериться Асмиру Беговичу, который обычно получает практику во второстепенных турнирах, а в январе и вовсе порывался уйти в "Борнмут".

Как сообщает The Independent, причиной отсутствия Тибо является травма лодыжки. Конте еще предстоит пояснить, когда его первый номер успел получить повреждение, и когда вернется в строй.


Метки Куртуа, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 16:20

Количество просмотров Просмотров: 813

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelseafanmd 16.04.2017 16:48 # chelseafanmd
    печально

    (ответить)

  2. j-silver 16.04.2017 16:38 # j-silver
    Очередной сухарь у куртоиза

    (ответить)

  3. second005 16.04.2017 16:33 # second005
    Моур, вроде решил ротировать состав, так что ничего в этом нет страшного. Фора ноль для Челси, самый реальный варик)

    (ответить)

  4. scouser2005 16.04.2017 16:33 # scouser2005
    У пенсов 11 вратарей на поле.. Так что без разницы

    (ответить)

  5. fanat-united 16.04.2017 16:24 # fanat-united
    да поxеру, у МЮ не основа будет

    Моуриньо в программке перед матчем : "Любой, кто сегодня будет играть в нашем составе, должен отдать все на поле. Я повторю - отдать всего себя. Сегодня мы сделаем замены в нашем составе, потому что нам необходимо это произвести"

    (ответить)

  6. reeker 16.04.2017 16:23 # reeker
    Похуй вообще,Бегович не намного хуже.

    (ответить)

  7. ruslan19930611 16.04.2017 16:22 # ruslan19930611
    Фора мю

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: