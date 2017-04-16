Бербатов мог перейти в "Сандерленд"

Димитар Бербатов Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что ранее в этом сезоне едва не присоединился к "Сандерленду".

Экс-игрок сборной Болгарии находится без клуба с прошлого лета, когда он покинул греческий ПАОК. С тех пор Димитар неоднократно говорил о своем желании вернуться в Англию, где ему также довелось выступать за "Тоттенхэм" "Фулхэм".

Однако 36-летний Бербатов так и не смог договориться с главным тренером "котов" Дэвидом Мойесом и поэтому все еще является свободным агентом, открытым к предложениям.

"Я хочу играть, и, если честно, я разговаривал с парой тренеров, включая тренера "Сандерленда". Однако в конце концов ничего не вышло".

"Конечно, я был заинтересован в переходе в "Сандерленд". На данной стадии моей жизни мне лишь важно играть в футбол. Просто еще немного поиграть — еще один матч или еще один год. Получать удовольствие от пребывания вместе с одноклубниками, от футбола, от поля и фанатов. Но, как я уже сказал, ничего не вышло".

"Я по-прежнему в хорошей форме и стараюсь поддерживать себя в форме. Футбол — это моя жизнь, и я все еще стремлюсь играть", — сообщил Бербатов в эфире Sky Sports.


Метки Бербатов, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 16.04.2017 16:20 # van-der-slav
    странно, такой игрок и никто не зовет. на лавку хотя бы норм был даже в свои 36

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  2. danny949494 16.04.2017 16:09 # danny949494
    Пригодился бы нынешнему Сандерленду.

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