Бербатов мог перейти в "Сандерленд"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что ранее в этом сезоне едва не присоединился к "Сандерленду".

Экс-игрок сборной Болгарии находится без клуба с прошлого лета, когда он покинул греческий ПАОК. С тех пор Димитар неоднократно говорил о своем желании вернуться в Англию, где ему также довелось выступать за "Тоттенхэм" "Фулхэм".



Однако 36-летний Бербатов так и не смог договориться с главным тренером "котов" Дэвидом Мойесом и поэтому все еще является свободным агентом, открытым к предложениям.



"Я хочу играть, и, если честно, я разговаривал с парой тренеров, включая тренера "Сандерленда". Однако в конце концов ничего не вышло".



"Конечно, я был заинтересован в переходе в "Сандерленд". На данной стадии моей жизни мне лишь важно играть в футбол. Просто еще немного поиграть — еще один матч или еще один год. Получать удовольствие от пребывания вместе с одноклубниками, от футбола, от поля и фанатов. Но, как я уже сказал, ничего не вышло".



"Я по-прежнему в хорошей форме и стараюсь поддерживать себя в форме. Футбол — это моя жизнь, и я все еще стремлюсь играть", — сообщил Бербатов в эфире Sky Sports.